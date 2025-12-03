Cuáles son las sedes del Mundial 2026: una por una, las ciudades y los estadios

El Mundial 2026 se prepara para hacer historia en el fútbol. Por primera vez en la historia del torneo, tres países compartirán la organización de un evento que promete ser el más grande hasta la fecha. El viernes se realizará un sorteo que marcará el inicio de la cuenta regresiva para esta edición ampliada del certamen más importante del deporte rey.

¿Cuándo es el Mundial 2026 y cuáles serán las sedes?

El Mundial que se disputará entre junio y julio de 2026 contará con la participación de 48 selecciones por primera vez. Estados Unidos, México y Canadá fueron designados como los países anfitriones de una competencia que tendrá 104 partidos en total, distribuidos en 16 estadios de las tres naciones. Esta cifra representa 40 encuentros más que en la edición anterior de Qatar 2022, cuando participaron 32 equipos.

El sorteo que definirá los grupos del torneo se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C. La ceremonia comenzará a las 12:00 hora del Este de Estados Unidos, que equivale a las 14:00 en Argentina. Los 48 participantes quedarán divididos en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, siguiendo un sistema de bombos determinado por el ranking FIFA de noviembre pasado. El nuevo formato incluirá una fase de dieciseisavos de final donde avanzarán los dos primeros de cada zona más los ocho mejores terceros.

La distribución de las sedes muestra un claro predominio estadounidense en la organización. Estados Unidos contará con 11 estadios repartidos en distintas ciudades del país, mientras que México aportará tres recintos y Canadá dos. Los norteamericanos albergarán 78 de los 104 partidos programados, dejando 13 encuentros para cada uno de los otros dos países organizadores. La final del torneo está pactada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, mientras que el partido inaugural se disputará el 11 de junio en el legendario Estadio Azteca de Ciudad de México.

Las ciudades mexicanas elegidas representan tres de las plazas futbolísticas más importantes del país. El Estadio Azteca de la capital será el primero en albergar tres ediciones de una Copa del Mundo, tras haber sido sede en 1970 y 1986. En Guadalajara, el Estadio Akron recibirá varios encuentros del torneo, mientras que Monterrey sumará su participación con el moderno Estadio BBVA. Los tres recintos mexicanos cuentan con una capacidad que oscila entre las 48.000 y las 83.000 personas.

Canadá debuta como anfitrión de un Mundial con dos sedes estratégicamente ubicadas. El BMO Field de Toronto y el BC Place de Vancouver serán los encargados de recibir a las selecciones participantes en suelo canadiense. Toronto ya tiene experiencia organizando eventos deportivos de gran magnitud, mientras que Vancouver cuenta con un estadio que fue sede principal de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010. Ambos recintos tienen una capacidad que supera las 45.000 localidades.

La FIFA presentará el calendario completo con las sedes específicas de cada partido el sábado 6 de diciembre, exactamente 24 horas después del sorteo. Durante esa transmisión se confirmarán los horarios y las ciudades donde jugará cada selección según la zona geográfica asignada. El organismo rector del fútbol mundial dividió las sedes en tres regiones: occidental, central y oriental, buscando optimizar los desplazamientos de los equipos durante la competencia.

Los estadios del Mundial 2026 por país

Estados Unidos

MetLife Stadium - East Rutherford, Nueva York/Nueva Jersey (82.500 espectadores) - Sede de la final.

- East Rutherford, Nueva York/Nueva Jersey (82.500 espectadores) - Sede de la final. SoFi Stadium - Inglewood, Los Ángeles (70.000 espectadores).

- Inglewood, Los Ángeles (70.000 espectadores). AT&T Stadium - Arlington, Dallas (94.000 espectadores).

- Arlington, Dallas (94.000 espectadores). NRG Stadium - Houston (72.220 espectadores).

- Houston (72.220 espectadores). Mercedes-Benz Stadium - Atlanta (75.000 espectadores).

- Atlanta (75.000 espectadores). Hard Rock Stadium - Miami (65.000 espectadores).

- Miami (65.000 espectadores). Lincoln Financial Field - Filadelfia (69.000 espectadores).

- Filadelfia (69.000 espectadores). Levi's Stadium - San Francisco Bay Area (68.500 espectadores).

- San Francisco Bay Area (68.500 espectadores). Lumen Field - Seattle (68.740 espectadores).

- Seattle (68.740 espectadores). Arrowhead Stadium - Kansas City (73.000 espectadores).

- Kansas City (73.000 espectadores). Gillette Stadium - Boston, Foxborough (65.000 espectadores).

México

Estadio Azteca - Ciudad de México (83.264 espectadores) - Sede del partido inaugural.

- Ciudad de México (83.264 espectadores) - Sede del partido inaugural. Estadio Akron - Guadalajara (48.000 espectadores).

- Guadalajara (48.000 espectadores). Estadio BBVA - Monterrey (53.500 espectadores).

Canadá