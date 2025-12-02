Los extraños elogios del Pollo Vignolo para el Racing de Gustavo Costas: "Dona los órganos"

El Pollo Vignolo se deshizo en elogios para el Racing de Gustavo Costas.

Sebastián "Pollo" Vignolo llenó de elogios al Racing de Gustavo Costas, luego del pase a las semifinales en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino. El conductor de ESPN F90 halagó a la "Academia" después de la victoria por penales frente a Tigre en el "Cilindro" de Avellaneda y hasta lo comparó con la Creamfields, el famoso festival de música electrónica que se festeja en varios países del mundo.

Incluso, el relator de 50 años calificó al local como "un loquero" y sostuvo que aunque pierda, no se le puede reprochar nada. También, desde su lugar, le pidió al presidente del club Diego Milito "que le haga un contrato de 50 años" al entrenador porque "se lo merece" y "nada será igual cuando se vaya...".

Los curiosos halagos del Pollo Vignolo al Racing de Costas: "Es la Creamfields"

En su editorial habitual al mando de ESPN F90, el periodista deportivo comenzó buscando el significado de la palabra "empatía" en su celular. En ese momento, contó que dicho término quiere decir "sentimiento e identificación con algo o alguien, capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos". "¡Esto es el Racing de Costas! No importa cómo juegue, no importan los desbordes, no importa que lo lleven a ser un equipo disparatado, que lo lleven a ser un loquero", vociferó de manera contundente.

Para desatar las risas de sus compañeros en el estudio del mencionado canal de TV, el presentador aseveró que "Racing de golpe es la Creamfields... Saltan, bailan, se pelean, van para un lado, van para el otro, se tiran de los pelos, se pelean, un jugador le amaga a tirar piñas al técnico, el técnico se les tira encima a los jugadores, un hincha llora, el otro se ríe, uno dice el árbitro, el otro dice el 9, Maravilla (Adrián Martínez) erra goles y de repente ´Maravilla, Maravilla´, (Facundo) Cambeses despide a (Gabriel) Arias, Arias se va, Cambeses parece (Ubaldo) Fillol...".

En la misma línea, el "Pollo" Vignolo aseveró acerca del cuadro de Costas que "Racing es un quilombo y en ese quilombo lindo que tiene, es feliz, se siente así. Se siente casi imbatible, no quiere decir que lo sea porque ha perdido, le han ganado, ha quedado afuera de la Copa (Libertadores), pero para ganarle tenés que dejar el alma y el corazón, como dice la canción. Si no, no le vas a ganar: te llevará a los penales, en los penales la peleará también".

El relator manifestó que "Racing juega con empatía como Costas, se matan, no les importa nada, se tiran de cabeza a donde sea. ´¡Mirá, cuidado que ahí hay ácido muriático!´. Buuum, los tipos se zambullen... ¡No les importa, son felices en esa locura!". Y concluyó: "La gente de Racing... Si ayer quedaba afuera, la gente iba a aplaudir porque a este equipo, a los que entregan el alma, el corazón, la piel... ¡Racing dona los órganos cada vez que juega!".

¿Cuándo juegan Boca vs. Racing por las semifinales del Torneo Clausura 2025?

El equipo dirigido por Claudio Úbeda recibirá al de Costas el domingo 7 de diciembre a las 19 horas en La Bombonera, con el árbitro a definir todavía. La transmisión en vivo del partido será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, TNT GO, Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow. El vencedor se medirá en la final del certamen con el ganador de Gimnasia vs. Estudiantes en el clásico de La Plata el sábado 13 en el Estadio Único Madre de Ciudades, en un horario a definir.