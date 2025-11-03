Pollo Vignolo huyó del barco de Marcelo Gallardo en su peor momento en River: "Revoleo"

El Pollo Vignolo cruzó a Marcelo Gallardo por la crisis de River.

Sebastián "Pollo" Vignolo le soltó la mano a Marcelo Gallardo durante su peor momento como entrenador de River Plate. El conductor de Pasión por el Fútbol (El Trece) apuntó en vivo en la televisión contra el director técnico del "Millonario", que cayó por 1-0 contra Gimnasia de La Plata en el Estadio Monumental y acumula cuatro derrotas consecutivas como local.

Puntualmente, la figura que también trabaja en ESPN opinó que el "Muñeco" últimamente apela al "revoleo" de jugadores porque no encuentra los caminos para volver a la senda positiva. Incluso, manifestó que será fundamental el Superclásico frente a Boca Juniors en La Bombonera y aseguró que es incierto el futuro del DT en el banco del "Millonario".

El Pollo Vignolo lapidó a Gallardo en plena crisis de River: "Una noche terrible"

El líder de Pasión por el Fútbol (El Trece) disparó munición gruesa desde una cabina del propio Monumental, sitio donde trabajó para la transmisión oficial de ESPN Premium. Por ejemplo, aseveró que fue "una noche terrible, en la que sonó todo el repertorio de parte de los hinchas enojados, con una canción que no se había escuchado nunca con Gallardo como entrenador... La de ´que se vayan todos´, en el momento de mayor desorden".

"A mí no me pareció penal de ninguna manera, yo creo que es (Lucas) Martínez Quarta el que termina llevándose a (Gastón) Suso", opinó el "Pollo" Vignolo acerca del remate que Nelson Insfrán le atajó a Miguel Borja en la última jugada del encuentro. Además, sostuvo que fueron "una exageración los nueve minutos que se adicionaron...".

Incluso, el periodista deportivo filtró qué pasó en el momento decisivo de la noche: "(Maximiliano) Salas es el que tiene la pelota, Borja viene con otra...". Al respecto de esa situación, profundizó: "Yo creo que quería patear Salas, Borja venía de errar un penal y de ser resistido en la previa del partido por esa eliminación frente a Independiente Rivadavia (semifinal de la Copa Argentina)".

El "Pollo" Vignolo afirmó que "fue una derrota durísima para River, otra más aquí en su cancha contra rivales que están peleando por permanecer en la máxima categoría del fútbol argentino". Por último, el relator dijo que "fue una victoria inobjetable de Gimnasia y una derrota muy fuerte para River a una semana del cásico, con un Gallardo que no le encuentra la vuelta, con un entrenador que entra en el revoleo de los jugadores. Con chicos que entran, con chicos que salen, con un estilo que no tiene nada que ver con los de Gallardo... Este equipo no presiona, no es agresivo, no mueve la pelota con velocidad, está en una seria crisis futbolística. Lo bueno es que se le viene el Superclásico y muchas veces el equipo Xeneize con el mejor psicólogo, ha levantado a los River de Gallardo que llegaban mal y con complicaciones. Habrá que ver si juegan los grandes o los pibes".

¿Cuándo se juega Boca vs. River en el fútbol argentino?

El Superclásico será el domingo 9 de noviembre del 2025 a las 16.30 horas en La Bombonera.