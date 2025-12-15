Cuántas chances hay de que Miguel Borja juegue en Boca

El "Colibrí" quedará libre de River el próximo 31 de diciembre

Una de las novelas del mercado de pases está entregando sus primeros episodios y tiene como protagonista a Miguel Ángel Borja, que podría pasar de usar la camiseta de River Plate a ponerse la de Boca Juniors. Un traspaso que comenzó a ser posible a partir de un comentario que el hermano del delantero hizo en una entrevista y que se fue alimentando con un fuerte caudal de posteos en las redes sociales. Al punto que despertó ciertas dudas entre los hinchas.

"¿Si me llaman Román? Tengo mi hermano aquí que es hincha de Boca... No le puede cerrar las puertas a ningún club", expresó el delantero en una entrevista que le realizaron en ESPN. "Hay que escuchar cuál es la oferta. A ver que dice Román y vamos todos al palco de la Bombonera. A mí me gustaría, Boca es grande en Argentina, lo ha demostrado con los campeonatos”, señaló su familiar en la misma jornada.

Borja no le cerró las puertas a un posible llamado de Riquelme

Lo particular de este interés que dependiendo de la fuente consultada puede que haya un acercamiento entre Borja y Boca para cerrar un acuerdo. No obstante, el principal obstáculo es que todavía es jugador de River, debido a que el vínculo se mantiene hasta el 31 de diciembre. Cualquier negociación tendrá que contar con el permiso del club que dispone de sus derechos federativos como también los económicos.

Por otro lado, el círculo íntimo del jugador niega la posibilidad de que se ponga la camiseta del Xeneize. "Niegan contactos, llamados y hasta un ofrecimiento. El "Colibrí" tiene propuestas para emigrar a México", comentó el periodista Germán García Grova. Esto retoma un viejo rumor de que vincula al jugador con un posible desembarco al Cruz Azul que desde hace semanas está intentando cerrar un pre-acuerdo comercial para que se incorpore en el primer día del 2026.

Lo cierto es que el futuro de Borja es todo un misterio, debido a que dispone de ofrecimientos de clubes de Brasil, Estados Unidos y de Medio Oriente. Este último destino le propone una cifra millonaria en dólares en concepto de salario que está muy encima de lo que actualmente percibe en River. Aunque deberá estar dispuesto a cambiar el estilo de vida y que toda su familia acepte trasladarse al otro hemisferio.

¿Quién puede reemplazar a Borja en River si se va a Boca?

Hasta el momento, el nombre del delantero que River pretende reforzar es uno que se encuentra envuelto en un profundo misterio. Esto es producto de que se realizó un intento formal con Zenit de Rusia para obtener la ficha de Luciano Gondou, pero no hubo éxito porque recibieron la respuesta de que su salida depende de que se paguen 12 millones de dólares.

Un dinero que el "Millonario" no se encuentra en condiciones de afrontar, porque pretendía sumarlo a préstamo y luego ejecutar la opción de compra en caso de que rindiera. Por otro lado, las negociaciones que se están llevando a cabo son volantes centrales, creativos y laterales para reforzar la defensa. Además de que se rechazaron algunos ofrecimientos como es el caso de Rafael Santos Borré.