La sorprendente revelación de Miguel Borja en el mercado de pases: por qué puede ir a Boca

El delantero queda libre de River en enero y se ofreció para jugar en Boca

El mercado de pases del fútbol argentino acaba de presenciar el nacimiento de una novela que de concretarse marcará todo un enorme precedente en lo que respecta a fichajes de jugadores.Esto es producto de que Miguel Borja se encuentra a días de quedarse con el pase en su poder porque River decidió no renovarle, y en el mediodía del jueves fue vinculado de manera directa con Boca. Un rumor que es posible gracias a una declaración que el delantero hizo en una entrevista.

“La idea de Marcelo era terminar bien y después de eso obviamente se abren y se cierran puertas. La verdad que no le hice ningún reproche, siempre fui muy respetuoso. Jamás le pedí que me deje jugar. Sí teníamos diálogos en los que me hablaba de conceptos futbolísticos, pero él toma las decisiones”, expresó el atacante colombiano en charla con ESPN. Una salida que comenzó a rumorearse desde marzo después de que fallara el primer intento de renovación, ya que el jugador había pedido mejorar un salario que de por sí era elevado.

No es la primera vez que Borja suena para reforzar el plantel de Boca

Por otro lado, el futuro de Miguel Borja es todo un misterio porque varios comentarios señalan que tendría chances de emigrar a México para ser refuerzo del Cruz Azul, pero declaraciones recientes lo pusieron en el radar de un segundo equipo. “No me pongas en esa situación. Tengo un hermano aquí que es hincha de Boca y se echó a reír. Uno no puede cerrar las puertas. Ahora lo que estoy pensando es disfrutar las vacaciones y esperar la mejor opción para mí y para mi familia, pero la puerta de regresar a Argentina quedó abierta y eso es algo muy bonito“, señaló ante la consulta.

Lo particular de estas declaraciones es que el atacante todavía es jugador de River, debido a que su contrato llegará a su fin el próximo 31 de diciembre. En el lapso que queda, cualquier club que lo pretenda tendrá que sentarse a negociar su salida y pagar la cláusula de rescisión de 4 millones de dólares. Algo que no sucederá, porque conviene esperar un poco más para luego desarrollar una charla sin intermediarios.

“Claro, hay que escuchar cuál es la oferta y qué dice Román”, expresó el hermano de Miguel Borja ante la consulta de uno de los periodistas de ESPN. Un comentario que no pasa para nada desapercibido cuando hace poco se mencionó la posibilidad de que Miguel Merentiel se marche en el mercado de pases, lo que dará como resultado que Boca vaya en la búsqueda de un reemplazante que disponga de cierto rodaje internacional.

¿Boca quiso a Borja en el pasado?

La respuesta es que sí hubo un contacto entre las partes, debido a que en la temporada 2021 recibió un llamado del Consejo de Fútbol para transformarse en delantero del equipo que estaba en manos de Miguel Ángel Russo. “Yo dije que tuve contactos con gente del Consejo, pero fue después de la Copa América que se jugó en pandemia. Tuve acercamientos con ellos y creo que no se dio por diferentes cosas“, declaró Miguel Borja hace un tiempo.

El principal motivo por el cual no se llegó a un acuerdo fue que el delantero colombiano nunca estuvo dispuesto a resignar el dinero que percibía en lo salarial. Algo que el Xeneize se negó a igualar, debido a que no había garantías de que pudiera rendir de manera tal que justificara semejante gasto.