Reforzá la privacidad de WhatsApp en tu iPhone en 10 pasos

El modo estricto de seguridad centraliza todas las herramientas de protección.

WhatsApp comenzó a activar en iOS su nuevo modo estricto de seguridad, una función que centraliza todas las herramientas de protección en un único interruptor y busca reducir al mínimo la exposición del usuario a estafas, fraudes y contactos desconocidos. La novedad, que ya estaba disponible en Android, llega ahora al sistema de Apple con el objetivo de unificar criterios de seguridad entre plataformas.

Con esta actualización, el modo estricto bloquea archivos de remitentes desconocidos, oculta la IP del usuario durante las llamadas, silencia números que no están agendados y deshabilita vistas previas de enlaces. Además, activa automáticamente la verificación en dos pasos y restringe la visibilidad del perfil, generando un entorno mucho más seguro sin que el usuario tenga que tocar múltiples configuraciones.

Qué cambia con el nuevo modo estricto en iOS

La idea de WhatsApp es simplificar la protección de la cuenta y evitar que cada persona deba navegar por ajustes que suelen ser confusos. En la práctica, el modo estricto funciona como una barrera automática:

Bloquea multimedia y mensajes de números no guardados.

Silencia llamadas de desconocidos.

Evita que terceros agreguen al usuario a grupos sin permiso.

Elimina vistas previas de enlaces para reducir riesgos de filtración de datos técnicos.

También incorpora alertas internas cuando cambia el código de cifrado de un contacto, lo que permite confirmar que la conversación sigue siendo segura. Esta medida apunta a evitar intrusiones o suplantaciones.

La función obliga a activar la verificación en dos pasos, sumando una capa esencial frente a intentos de robo de cuentas. A la vez, la foto de perfil, la información personal y la última hora de conexión quedan visibles solo para contactos ya guardados, dificultando la recolección de datos para posibles estafas. Otro punto fuerte es el enrutamiento de llamadas mediante los servidores de WhatsApp, lo que enmascara la dirección IP del usuario y complica cualquier intento de rastreo o localización.

Cómo desactivarlo

El modo estricto puede desactivarse desde la misma sección de privacidad, aunque algunas protecciones —como la verificación en dos pasos— quedan fijas para mantener un nivel básico de seguridad. WhatsApp anticipó que la función se irá habilitando de forma progresiva según región y tipo de cuenta.

