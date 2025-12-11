De Córdoba al mundo: Camicon, la artista y CEO que convierte la resiliencia en arte

Cami Córdova, conocida en el ámbito digital como Camicon, es mucho más que una influencer; es una artista de 23 años, oriunda de Córdoba, Argentina, que utiliza cada experiencia de vida, incluso el dolor, como motor creativo. Nacida en 2002, Cami desarrolló desde la infancia una gran sensibilidad artística gracias a su formación en clases de canto, comedia musical, danza clásica y jazz.

Su salto a la fama llegó en 2020, en plena pandemia, cuando encontró en las redes sociales un espacio de refugio creativo. Lo que comenzó como un pasatiempo para combatir la soledad se transformó rápidamente en una carrera. Su humor, sus bailes y su capacidad de acompañamiento a la comunidad LGBT lograron una conexión profunda con miles de personas. Su visibilidad explotó al mostrar públicamente su relación con otra influencer argentina, viralizando el "ship" y posicionándola como figura emergente. Este impulso le permitió acumular más de 500 mil seguidores en TikTok y 100 mil en Instagram, además de contratos con marcas y agencias.

A pesar de que sus cuentas fueron dadas de baja, una por cierre inesperado y otra por hackeo, Cami demostró su gran resiliencia al reconstruir su presencia digital desde cero. En paralelo, retomó su pasión por la música, lanzando su primer single, ÁNGEL, en 2021. Le siguieron CIELO, TH1S WANN4 B3 y DEJARTE PART(IR), consolidando un estilo introspectivo y sensible.

Sin embargo, el 2023 marcó un quiebre profundo con el fallecimiento de su madre, lo que frenó su proceso creativo. Tras este duelo, Cami se radicó entre Argentina y Estados Unidos y retomó su proyecto musical con un equipo profesional y la mentoría de Ceci Galati, dueña de Balance World Wide.

En un giro empresarial, Cami también se enfocó en el marketing. Después de estudiar en Coderhouse, fundó dos agencias especializadas en publicidad digital e influencers: Matrix Agency y Tukihub. Hoy, ser CEO, artista e influencer no es contradictorio para ella, sino parte de una única esencia creativa, donde el marketing potencia su visión estética y la música profundiza su mensaje.

Actualmente, con un plan de expansión claro en Estados Unidos, Cami busca desarrollar nuevas canciones, trabajar con marcas norteamericanas y reforzar un formato íntimo en redes con streams diarios. Su objetivo es acompañar a quienes atraviesan pérdidas o reinvenciones, procesos que ella misma vivió. Con la promesa de mostrar su versión más auténtica, asegura: “Quiero lograr muchas más cosas para mi carrera y mis metas. Espero que escuchen la música que se viene y el nuevo formato que vamos a implementar en mi contenido”.