Impacto por los riesgos "ocultos" de usar Magis TV y XUPER TV

Las famosas aplicaciones para ver series y películas gratis solicitan permisos que les permiten ver qué apps y procesos están activos en los dispositivos..

Magis TV y XUPER TV son dos plataformas ilegales que permiten ver películas y series sin costo, pero su uso puede traer consecuencias graves para la seguridad de tus datos y dispositivos. La empresa de ciberseguridad ESET realizó un análisis exhaustivo de la plataforma y detectó que la aplicación solicita permisos críticos que no corresponden a una app legítima de streaming.

Estos permisos invasivos pueden ser aprovechados con fines maliciosos, por lo que Magis TV fue catalogada como una aplicación potencialmente indeseable (PUA). Entre los permisos más peligrosos que la app solicita al instalarse se encuentran los de acceder a imágenes y documentos, entre otros. Como consecuencia, la aplicación podría robar información, instalar programas maliciosos, rastrear tu ubicación y acceder a contenido multimedia sin que te des cuenta, poniendo en serio riesgo tu privacidad y seguridad digital.

Los permisos críticos de Magis TV y Xuper Tv

Acceder a las aplicaciones y procesos activos en el dispositivo, lo que facilita el acceso a datos privados.

Montar o desmontar sistemas de archivos externos, poniendo en riesgo el almacenamiento.

Enviar notificaciones que pueden incluir spam o intentos de phishing.

Acceder a fotos, videos, documentos y otros archivos personales.

Obtener archivos de audio, como grabaciones o música.

Solicitar la instalación de otras aplicaciones, potencialmente malware o spyware.

Modificar, guardar o borrar archivos en el almacenamiento externo, con riesgo de pérdida o robo de datos.

Magis TV y XUPER TV son servicios ilegales que permiten ver contenido gratis, pero pueden poner en riesgo los datos y los dispositivos.

Por su parte, David González Cuautle, de ESET Latinoamérica, advirtió que “instalar una aplicación fuera de las tiendas oficiales puede presentar la posibilidad de que el dispositivo sea comprometido y usado como medio para propagar malware. Por lo mismo, es decisión de cada persona evaluar si vale la pena dejar en bandeja de plata su información solo por evitar pagar una suscripción”.

La alternativa legal más famosa para reemplazar a Magis TV y Xuper TV

Frente a estas amenazas, existe una alternativa legal y segura: Pluto TV. Esta plataforma de streaming gratuita y oficial está disponible para celulares, computadoras, Smart TVs y otros dispositivos, y se puede descargar desde las tiendas oficiales de Android e iOS.

Pluto TV ofrece más de 100 canales en vivo organizados en categorías como noticias, deportes, entretenimiento, música y estilo de vida, además de un extenso catálogo de películas y series accesible en cualquier momento. Lo mejor es que no requiere registro ni datos bancarios, ya que se financia con publicidad.

Para comenzar a usar Pluto TV, solo hay que descargar la app o ingresar a su sitio web. Desde el primer momento, los usuarios pueden disfrutar del contenido sin restricciones. Si desean, pueden crear una cuenta para acceder a funciones extra como agregar favoritos, armar listas personalizadas y compartir programas.