Por ser ilegal, Magis TV fue reemplazado por una plataforma legal de streaming.

Pluto TV se perfila como la alternativa legal y gratuita que muchos usuarios eligen, mientras Magis TV es objeto de bloqueos judiciales por ofrecer acceso no autorizado a canales y plataformas de pago. Pluto TV ofrece una propuesta transparente: decenas de canales en vivo y miles de contenidos a pedido sustentados por publicidad y con acuerdos de distribución formales.

¿Cómo funciona Pluto TV?

La plataforma de Pluto TV combina dos modos: una guía de canales lineales (televisión en vivo) organizada por temáticas: películas, series, deportes, noticias, entretenimiento, programación infantil, y un catálogo on-demand con películas y temporadas completas. El usuario abre la app, elige entre la parrilla de canales o busca títulos en la sección a pedido. La experiencia es similar a la TV tradicional pero dentro de una app, con la ventaja de poder pausar algunos contenidos y navegar por una guía.

Es gratuito: no requiere suscripción ni ingreso de datos de pago. Su modelo comercial es AVOD (advertising-video on demand): los intersticios publicitarios sustituyen la fuente de ingresos y permiten que el servicio mantenga miles de horas de contenido sin cobrar al usuario. Esa fórmula lo convierte en una opción segura y legal frente a aplicaciones pirata que, además de vulnerar derechos, pueden comprometer la seguridad de los dispositivos.

Pluto TV, la alternativa segura a Magis TV.

La aplicación está disponible en las principales tiendas y plataformas oficiales: Google Play y App Store para móviles, tiendas de apps para Smart TV, Amazon Fire TV, Roku y en la web oficial.

Pluto TV ofrece opciones para todos los gustos.

El contenido en Pluto TV

La oferta es amplia y variada: canales temáticos 24/7 (cine clásico y taquillero, noticias nacionales e internacionales, entretenimiento juvenil, true crime, reality, y espacios infantiles como Pluto TV Kids), además de películas y series bajo demanda. También hay espacios regionales y programación en español, lo que facilita la sustitución de servicios no oficiales por una alternativa legal que respeta derechos y es gratuita para el público.

En síntesis: para quienes buscan reemplazar a Magis TV por una opción segura y sin costo, Pluto TV reúne disponibilidad en tiendas oficiales, una experiencia tipo TV tradicional dentro de una app y un modelo legal sustentado en publicidad. Es una combinación que explica su rápida adopción en la región tras los recientes bloqueos a servicios pirata.