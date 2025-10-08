Magis TV para ver gratis películas y series en el celular iPhone, Samsung y Motorola es un riesgo: a qué se debe

Samsung, Motorola o iPhone, cualquier celular corre riesgos con Magis TV.

Magis TV se presenta como una alternativa para ver series, películas y canales de televisión sin pagar suscripciones oficiales. Sin embargo, detrás de esa aparente comodidad se esconde un problema serio: la aplicación distribuye contenido sin autorización de los titulares de derechos. Por eso, la justicia argentina la declaró ilegal en 2024, ordenando el bloqueo de sus dominios y pidiendo a Google que elimine su rastro de los dispositivos con IP argentinas. Su popularidad sigue viva en sitios no oficiales, donde los usuarios descargan versiones “APK” o modificadas, pero hacerlo implica riesgos concretos tanto legales como de seguridad.

Riesgos de Magis TV en celulares Android (Samsung y Motorola)

En equipos Android, como los Samsung y Motorola, el principal riesgo es técnico. Magis TV no está disponible en Google Play, por lo que los usuarios deben descargar el archivo APK desde páginas externas. Ese proceso desactiva las medidas de seguridad del sistema y permite que se instalen programas con código malicioso. Diversos reportes de ciberseguridad han advertido que muchas versiones de Magis TV incluyen malware, troyanos o spyware capaces de robar contraseñas, acceder a cuentas bancarias, leer mensajes y obtener archivos personales. Además, la app solicita permisos excesivos: como acceso a cámara, micrófono o almacenamiento, lo que puede convertir el teléfono en un blanco fácil para el robo de datos.

Magis TV: un riesgo para los celulares.

Riesgos de Magis TV en iPhone

En el caso de los iPhone, Magis TV no se encuentra en la App Store, ya que Apple bloquea aplicaciones que infringen derechos de autor o ponen en riesgo la privacidad. Algunos usuarios intentan instalarla a través de métodos no autorizados como “jailbreak”, lo que anula las protecciones del sistema operativo. Esto deja al dispositivo expuesto a vulnerabilidades graves: pérdida de garantía, acceso remoto de terceros y fallas en la estabilidad del sistema. Además, los enlaces externos que prometen “Magis TV para iOS” suelen ser falsos o estafas que buscan obtener datos personales o financieros.

Instalar Magis TV, sea en un iPhone, Samsung o Motorola, no solo viola la ley argentina de propiedad intelectual (Ley 11.723), sino que compromete la seguridad del dispositivo y la privacidad del usuario. Los especialistas recomiendan evitar cualquier versión no oficial y recurrir solo a plataformas legales de streaming, que garantizan seguridad, calidad y respeto por los derechos de autor.