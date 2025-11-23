Avance contra la diabetes: logran curarla en ratones sin medicamentos

El método combina células madre sanguíneas con islotes pancreáticos de un donante.

Un equipo de científicos de la Universidad de Stanford consiguió un avance revolucionario en la lucha contra la diabetes tipo 1 al curar esta enfermedad en ratones mediante un trasplante conjunto de células madre sanguíneas e islotes pancreáticos. Esta técnica logró un "reinicio" del sistema inmunitario, que dejó de atacar las células productoras de insulina, eliminando así la necesidad de insulina externa o medicamentos inmunosupresores durante todo el seguimiento.

La clave del método, desarrollado por el grupo liderado por Seung K. Kim, fue combinar el trasplante de células madre sanguíneas con islotes pancreáticos provenientes de un donante inmunológicamente incompatible. Este enfoque permitió que el sistema inmunológico aceptara tanto las células trasplantadas como los tejidos propios, sin que se desarrollara la enfermedad de injerto contra huésped. Todo esto se logró con un preacondicionamiento menos tóxico que los tratamientos tradicionales.

Para preparar a los ratones, los investigadores aplicaron una combinación de radiación de baja dosis, anticuerpos inmunoestimulantes y un fármaco utilizado en enfermedades autoinmunes. Esto facilitó la formación de un sistema inmunitario híbrido, compuesto por células tanto del donante como del receptor. En el estudio, 19 de 19 ratones evitaron desarrollar diabetes tipo 1, y los 9 ratones que ya tenían la enfermedad se curaron tras el trasplante combinado.

Durante seis meses, los animales tratados no necesitaron insulina ni medicamentos inmunosupresores, y tampoco mostraron una mayor vulnerabilidad a infecciones o problemas en la reproducción. Además, este sistema inmunitario híbrido protegió contra el rechazo de los islotes trasplantados y evitó que las células beta se autodestruyeran, un gran avance respecto a los trasplantes convencionales que requieren inmunosupresión crónica.

Este estudio, publicado en 2022 en Cell Reports, demostró que el trasplante de islotes pancreáticos que secretan insulina puede curar la diabetes en ratones si el sistema inmunitario se prepara adecuadamente. "Desde el punto de vista clínico, las implicaciones son muy prometedoras", aseguró Seung Kim, destacando que el principal obstáculo en humanos es la necesidad de inmunosupresión crónica, con riesgos considerables. "El nuevo método, al evitar estos fármacos, podría transformar el tratamiento de la diabetes tipo 1 y otras enfermedades autoinmunes".

Este procedimiento se basa en investigaciones previas de Samuel Strober y Judith Shizuru, quienes demostraron que un trasplante de médula ósea parcialmente compatible puede generar un sistema inmunitario híbrido capaz de aceptar órganos trasplantados a largo plazo sin necesidad de inmunosupresión. Shizuru señaló que el desafío fue diseñar un pretratamiento lo suficientemente suave para beneficiar a pacientes con enfermedades autoinmunes no mortales.

Seung Kim explicó que "las células madre sanguíneas donadas reeducan el sistema inmunitario del animal receptor para que no solo acepte los islotes donados, sino que tampoco ataque sus tejidos sanos, incluidos los islotes". Por su parte, Esther Latres, vicepresidenta de investigación de JDRF, resaltó en 2022: "La publicación del trabajo del Dr. Kim proporciona evidencia hacia una vía para promover la tolerancia a los islotes trasplantados sin supresión inmunitaria sistémica".

Los desafíos de su aplicación en humanos

A pesar de los resultados alentadores, todavía existen desafíos para aplicar este avance en humanos. Los investigadores remarcan que los islotes pancreáticos se obtienen únicamente tras el fallecimiento del donante, y que tanto las células madre sanguíneas como los islotes deben provenir del mismo individuo. Además, no está claro si la cantidad de islotes de un solo donante es suficiente para revertir la diabetes tipo 1 en personas.

Para superar estas limitaciones, el equipo de Kim investiga la generación de islotes funcionales a partir de células madre pluripotentes y la expansión de islotes humanos en laboratorio. Además, el trasplante combinado y el preacondicionamiento suave podrían aplicarse también a otras enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o el lupus, así como a trasplantes de órganos sólidos incompatibles.

Los científicos consideran que trasladar estos hallazgos a la clínica humana es un paso lógico, ya que los componentes del régimen se utilizan en otras indicaciones médicas. La posibilidad de restablecer el sistema inmunitario de forma segura y duradera abre la puerta a avances médicos transformadores para la diabetes tipo 1 y otras enfermedades autoinmunes, según la visión del equipo de Stanford.