En las últimas horas han saltado las alarmas de los sistemas sanitarios en todo el país, esto se debe a que el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) informó recientemente que, en Argentina, los casos registrados de tuberculosis muestran un aumento permanente entre 2020 y 2025, el cual asciende un 65,9% en todo el período. Al mismo tiempo, durante el transcurso de 2025 se detectaron 13.794 casos de los cuales el 94,6% fueron casos nuevos, recaídas o sin información de clasificación al inicio del tratamiento. Haciendo un análisis comparativo de los casos totales notificados en 2025 con el mismo período de 2024, se puede ver que hubo un aumento del 3,6% a lo largo y ancho del país.

La tuberculosis es una enfermedad de tipo bacteriana, la cual ataca distintas partes del cuerpo como los pulmones, riñones, la columna vertebral y el cerebro. Quienes poseen esta enfermedad en la garganta o los pulmones pueden propagar sus gérmenes en el aire al toser, estornudar o simplemente hablar, ya que es una enfermedad que se transmite a través del aire, a su vez, esta enfermedad no se contagia por tacto, ni por compartir alimentos o platos.

El aumento de los casos en el país se concentra principalmente en la zona centro, donde hubo un incremento confirmado del 8,5%, es decir, 830 casos. Mientras la jurisdicción de Santa Fe cuenta con un aumento superior al 25%, seguida por Buenos Aires con un 9% y CABA con un 8,10%. En la región Noroeste del país, el incremento de casos en Catamarca, Tucumán, La Rioja y Salta, determinó un aumento del 1,5%. En cambio, la zona sur del país presentó el mayor porcentaje de descenso de la enfermedad, llegando a un 17,2%.

Por este incremento constante de la enfermedad, desde el Ministerio de Salud de la Nación se trabaja para fortalecer las herramientas que contrarrestan la enfermedad, las cuales son la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento en todo el país. Por este motivo, el Gobierno Nacional y las provincias trabajan de manera articulada con el objetivo de lograr la detección temprana, garantizar tratamientos adecuados y asegurar la continuidad del cuidado en todas las jurisdicciones.

Herramientas de acción contra la tuberculosis

Dadas las circunstancias, es fundamental que se logre un efectivo ataque contra esta enfermedad que puede ser mortal. Las principales herramientas que se destacan para combatirla es la ampliación del diagnóstico molecular a través de la red de equipos GeneXpert, el fortalecimiento del abordaje pediátrico y adolescente, la autorización y provisión nominalizada de tratamientos para formas resistentes, la asistencia experta para casos complejos y la búsqueda activa en poblaciones vulnerables.

De esta manera, el Ministerio de Salud de la Nación creó la Red Nacional de Referentes Pediátricos en Tuberculosis, la cual intenta fortalecer el seguimiento integral, oportuno y de calidad de los casos en población infantil y adolescente. La red articula equipos clínicos en todo el país, para lograr la detección precoz de la enfermedad, el manejo adecuado en situaciones graves y la continuidad del cuidado en los grupos etarios de mayor vulnerabilidad.

En esta línea, se lleva a cabo un intenso trabajo con el objetivo de mejorar la calidad y completitud de los registros de vacunación con BCG en niños expuestos a tuberculosis. Este esfuerzo en conjunto con la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DICEI) para el cruce sistemático de información, permite datos más precisos, orientar acciones de prevención y garantizar las intervenciones críticas en la etapa infantil.