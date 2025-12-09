Así podés descubrir si hay cámaras ocultas en la habitación u hotel de tus vacaciones

Muchos viajeros hacen una inspección rápida del cuarto antes de desempacar.

La denuncia de una joven en La Rioja, que encontró cámaras ocultas en el departamento que alquilaba, volvió a encender las alarmas sobre un problema que crece en viajes y alojamientos temporarios. La chica descubrió el dispositivo por casualidad cuando, al apagar las luces, notó un reflejo extraño en la ventilación ubicada justo arriba de su cama. Ese hallazgo reavivó la necesidad de saber cómo revisar una habitación y qué señales buscar para proteger la privacidad desde el primer minuto.

Los casos de cámaras escondidas aumentaron en los últimos años, impulsados por dispositivos cada vez más chicos, baratos y fáciles de disimular. Por eso, hoy muchos viajeros hacen una inspección rápida del cuarto antes de desempacar. No es paranoia: es una medida de seguridad básica para evitar situaciones de espionaje en hoteles, alquileres temporarios y hospedajes turísticos.

Dónde suelen ocultar cámaras espía

Las cámaras modernas pueden camuflarse en objetos cotidianos y pasar completamente desapercibidas. Algunos lugares habituales incluyen:

Detectores de humo falsos instalados en el techo.

Espejos con doble fondo o espejos bidireccionales.

Relojes de mesa, lámparas o cargadores USB con pequeñas perforaciones.

Enchufes y adaptadores eléctricos que parecen reales.

Objetos decorativos ubicados en ángulos estratégicos.

Equipos electrónicos aparentemente en desuso, como routers viejos o decodificadores.

La regla clave es prestar atención a cualquier objeto que parezca fuera de lugar, demasiado nuevo o apuntando directamente a la cama o al baño.

Cómo detectar cámaras ocultas

Si querés revisar una habitación, lo ideal es combinar varios métodos. Las apps para encontrar cámaras pueden ayudar, pero no siempre son infalibles, sobre todo porque muchos modelos graban en memorias internas y no envían señal.

Métodos recomendados:

Escaneo del WiFi: Aplicaciones como Fing permiten ver todos los dispositivos conectados a la red del alojamiento. Si aparece un equipo raro, desconocido o que no coincide con el mobiliario, conviene revisarlo.

Linterna y cámara del celular: en una habitación a oscuras, encendé la linterna y apuntá a objetos sospechosos. Las lentes reflejan la luz y pueden verse como un punto brillante. La cámara del celular también puede captar luces infrarrojas invisibles a simple vista.

Qué hacer si encontrás una cámara

Ante cualquier hallazgo, mantené la calma y no toques el dispositivo. Lo importante es documentar todo para una eventual denuncia.

Pasos a seguir:

Sacá fotos del objeto desde distintos ángulos.

Registrá su ubicación exacta en la habitación.

Documentá el estado general del lugar.

Contactá al administrador del alojamiento o a las autoridades locales.

Guardá todas las imágenes como respaldo.

Grabar a una persona sin su consentimiento es un delito y las plataformas de alquiler temporario suelen sancionar de manera estricta a quienes lo hagan. Si detectás algo sospechoso, la recomendación es actuar sin dudar y realizar la denuncia correspondiente.