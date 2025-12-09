Internet para Todos: La Rioja alcanzó un récord histórico de accesos de conexión y superó a la cantidad de habitantes

A través de la herramienta de Internet para Todos, La Rioja arribó a un número récord de más de 437.000 accesos a conexión por sobre la población riojana en el que el último censo nacional registró 383.865 ciudadanos.

Asimismo, en el tercer trimestre del 2025, el acceso a internet en La Rioja registró un crecimiento interanual del 3,7% según el último informe de acceso a internet elaborado por el INDEC. En total, se contabilizaron 444.296 accesos en la provincia, cifra que confirma la expansión sostenida de la conectividad digital en el territorio.

Del total de accesos, 325.139 corresponden a conexiones móviles, principalmente a través de teléfonos celulares, mientras que 112.185 son accesos fijos basada en conexiones instaladas en hogares, comercios y empresas. El relevamiento destaca, además, que más de 100.000 de esas conexiones fijas pertenecerían a la empresa estatal La Rioja Telecomunicaciones, lo que refleja su fuerte presencia en el mercado local.

Al igual que en el resto del país, en La Rioja se mantiene la tendencia de mayor peso de las conexiones móviles frente a las fijas. Otro dato relevante es que la cantidad de accesos supera al número de habitantes: el censo nacional registró 383.865 riojanos, frente a más de 437.000 accesos, lo que indica que muchas personas cuentan con más de un servicio contratado, ya sea combinando conexiones móviles y fijas o utilizando múltiples líneas.

En el contexto nacional, La Rioja se ubicó por debajo del promedio de crecimiento en el período: a nivel país, el incremento interanual fue del 4,9%. Las mayores subas se registraron en Río Negro (6,5%), Mendoza (5,7%) y San Juan (5,6%), mientras que La Rioja se posicionó en el decimoséptimo lugar, con su 3,7% de aumento.

Se expande el servicio de fibra óptica

Con el objetivo de federalizar el acceso a internet en cada rincón de La Rioja, la empresa pública Internet para Todos anunció que la localidad de Vinchina, en el noroeste provincial, ya cuenta con servicio de fibra óptica. Esta tecnología mejora la calidad y la conexión en los hogares e incluyen además el servicio de televisión digital View TV FULL.

De esta manera, La Rioja Telecomunicaciones invita a las y los vecinos de la localidad, clientes y no clientes, a adherirse al servicio de fibra óptica. En este contexto, la empresa provincial mantiene todos sus planes a costos accesibles y con amplias posibilidades de suscripción, para que cada uno de los hogares de la provincia tenga la posibilidad de contar con una conexión de calidad.

La obra realizada, implicó una renovación integral de la red en la localidad, lo que permitió modernizar de manera significativa el acceso y la distribución del servicio. La habilitación incluyó el despliegue de 28.000 metros de tendido de fibra óptica, con capacidad para brindar conectividad a 1.200 viviendas y una cobertura total de 60 manzanas.

Durante diciembre, la proveedora del servicio de internet y televisión digital lanza una promoción del paquete doble play, que ofrece fibra óptica de 300 megas más View TV por $11.900. La propuesta incluye una bonificación por 12 meses en los paquetes Premium de HBO Max, Universal+ y Pack Fútbol, además de instalación sin cargo.

La comunidad puede solicitar la suscripción en la oficina ubicada en el barrio La Plaza, sobre la calle Dardo De La Vega Díaz S/N, de 08:00 a 16:00. También está disponible la gestión a través del sitio web www.iparatodos.com.ar, del 0800 555 8636 o vía WhatsApp al 3805 111 111. Con estas acciones, La Rioja Telecomunicaciones refuerza su compromiso de acercar soluciones tecnológicas de calidad a toda la provincia.