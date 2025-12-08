Nueva conectividad en La Rioja: Internet para Todos activa la fibra óptica en el interior provincial

Con el objetivo de federalizar el acceso a internet en cada rincón de La Rioja, la empresa pública Internet para Todos anunció que la localidad de Vinchina, en el noroeste provincial, ya cuenta con servicio de fibra óptica. Esta tecnología mejora la calidad y la conexión en los hogares e incluyen además el servicio de televisión digital View TV FULL.

De esta manera, La Rioja Telecomunicaciones invita a las y los vecinos de la localidad, clientes y no clientes, a adherirse al servicio de fibra óptica. En este contexto, la empresa provincial mantiene todos sus planes a costos accesibles y con amplias posibilidades de suscripción, para que cada uno de los hogares de la provincia tenga la posibilidad de contar con una conexión de calidad.

La obra realizada, implicó una renovación integral de la red en la localidad, lo que permitió modernizar de manera significativa el acceso y la distribución del servicio. La habilitación incluyó el despliegue de 28.000 metros de tendido de fibra óptica, con capacidad para brindar conectividad a 1.200 viviendas y una cobertura total de 60 manzanas.

Durante diciembre, la proveedora del servicio de internet y televisión digital lanza una promoción del paquete doble play, que ofrece fibra óptica de 300 megas más View TV por $11.900. La propuesta incluye una bonificación por 12 meses en los paquetes Premium de HBO Max, Universal+ y Pack Fútbol, además de instalación sin cargo.

La comunidad puede solicitar la suscripción en la oficina ubicada en el barrio La Plaza, sobre la calle Dardo De La Vega Díaz S/N, de 08:00 a 16:00. También está disponible la gestión a través del sitio web www.iparatodos.com.ar, del 0800 555 8636 o vía WhatsApp al 3805 111 111. Con estas acciones, La Rioja Telecomunicaciones refuerza su compromiso de acercar soluciones tecnológicas de calidad a toda la provincia.

Cabe destacar que Internet para Todos cuenta actualmente con más de 95 mil abonados en toda la provincia de La Rioja, de los cuales 26 mil acceden al servicio de televisión digital y más de 46 mil a la fibra óptica.

La Rioja utiliza tecnología para lanzar una encuesta innovadora sobre vacunas

La provincia de La Rioja impulsa una encuesta provincial destinada a identificar las barreras de acceso al sistema de vacunación y comprender las causas de la baja adhesión de la población en los últimos años.

El secretario de Atención Primaria de Salud, Adolfo Adolfo Vega, señaló en diálogo con Radio La Torre que el Ministerio de Salud está llevando adelante la encuesta en todo el territorio provincial.

El funcionario explicó que la encuesta se difunde mediante QR, links oficiales, redes del Ministerio y la página del Gobierno y busca obtener respuestas sinceras que permitan diseñar políticas más efectivas. “Queremos saber si la baja vacunación se debe a problemas de acceso, decisión personal, falta de información o dudas instaladas en la población”, señaló.