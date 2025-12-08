Presupuesto 2026: LLA alista nombres para las comisiones y fechas para sesionar en Diputados

Con el decreto de sesiones extraordinarios presto a oficializarse, la Cámara de Diputados se apresta a tratar los últimos temas antes del cierre del año. El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) ya tiene fecha prevista para sesionar y los nombres de quienes comandarán las primeras comisiones en conformarse.

El viernes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el presidente Javier Milei estaba por firmar el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias desde el 10 hasta el 30 de diciembre. La oficlalización aparecerá el martes en el Boletín Oficial.

Los temas a tratar serán el Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal, la del "compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria", la reforma laboral, la Reforma del Código Penal y las modificaciones a la ley de Glaciares.

Los tres primeros proyectos ya están ingresados en Diputados. En el caso del Presupuesto 2026, tiene dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto por lo que está presto a tratarse en el recinto. En el orden de prioridades que comentaban en la semana voces de LLA, aseguraban que la prioridad está en el cálculo de gastos y recursos del ejercicio entrante y en la ley de Inocencia Fiscal.

Fuentes parlamentarias consultadas por El Destape no quisieron adelantar el poroteo que maneja el oficialismo sobre el presupuesto. Fuera del Congreso, quien trabaja para juntar voluntades vía gobernadores es el ministro del Interior, Diego Santilli.

El ministro amarillo con camuflaje violeta se reunió con 20 de los 24 gobernadores, muchos de los cuales están fastidiados con el freno de la gestión mileista a la obra pública y el envío por goteo de fondos a los estados subnacionales.

Un caso ejemplo es el del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que el jueves le recordó a Santilli que a la Ciudad de Buenos Aires le deben dinero en concepto de Coparticipación Federal. Desde las inmediaciones del ministro se encargaron de sugerir que las provincias también tienen sus deudas con Nación.

"Estamos esperando que aparezca el poncho", había graficado el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, uno de los mandatarios del norte que comenzaron a ordenar la tropa legislativa en la Cámara alta. El resultado de las negociaciones con la Rosada determinará si serán facilitadores u obstáculos para la sanción de lo que puede ser el primer presupuesto de la era Milei.

"Ya visitó a los gobernadores en las provincias y los recibió en Casa Rosada ¿Qué más puede ofrecer?", especulaba en off the record una voz opositora, poniendo en duda a la solidez de los acuerdos que pueda tejer el gobierno mileista sin abrir la billetera para obras o envío de fondos.

Dentro del Congreso, el titular de Diputados, Martín Menem, ya tiene listos dos nombres para las primeras comisiones en conformarse. Tanto en Hacienda y Presupuesto como en Legislación Penal continuarán sus titulares actuales: Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado.

Diego Santilli, el jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, y (de espaldas) Bertie Benegas Lynch

Vástago de Alberto Benegas Lynch (hijo), el economista ultraliberal al que Milei reverencia, Bertie ocupó la silla de Hacienda y Presupuesto tras la caída en desgracia de José Luís Espert, cuando se visibilizaron sus vínculos con el presunto narco Fred Machado. La cordobesa Rodríguez Machado proviene del PRO y obedeció las órdenes del líder del partido, Mauricio Macri, de aliarse con LLA en las elecciones legislativas de octubre.

Menem será quien defina qué criterio se aplicará para la conformación de las comisiones. Una de las opciones es el sistema D'Hont, que dejaría a los dos bloques mayoritarios, LLA y Unión por la Patria, con 12 vocales cada uno, de un total de 31 integrantes. Los principales perdedores si se aplica esta fórmula serán los bloques chicos.

Desde el peronismo aclararon a este medio que todavía no definieron cuáles serán sus representantes en las comisiones. En Provincias Unidas alistan para Hacienda y Presupuesto a Martín Lousteau, Ignacio García A.resca y Nicolás Massot. Más allá de esto, todavía está la discusión de cuántos lugares tendrán los bloques más chicos, con el trasfondo de la disputa por qué sector tiene más peso: la bancada que preside Gisela Scglia o el interbloque del PRO, la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo y otros dos unipersonales.

La otra opción que tiene a mano Menem es un antecedente de 2022 en el que el entonces Frente de Todos se quedó con la mayoría automática en la comisión de Juicio Político. Pese al corto tiempo antes de fin de año, con las fiestas en el medio y las siempre presentes complicaciones para los vuelos de los diputados del interior, fuentes parlamentarias afirman que en el oficialismo confían en poner en marcha las comisiones de forma rápida.

En el post sesión de asunción de los nuevos legisladores, voces de LLA confiaban en que el miércoles ya podían convocar a las comisiones. La fecha que baraja el oficialismo para sesionar será la del 17 de diciembre.