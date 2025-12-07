Dónde ver por TV a Franco Colapinto en el GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1: días y horarios

Franco Colapinto con Alpine.

El corredor pilarense Franco Colapinto cierra el año en el circuito de Abu Dhabi. Se trata de la última carrera del año para el piloto de Alpine, que busca cerrar de la mejor manera posible una temporada en la que su equipo no ha podido sumar puntos. Es decir, terminó todas las carreras debajo del décimo puesto. Una situación difícil con la que tuvo que lidiar, frente a una auto que le dio todo tipo de desventajas.

La fecha anterior en Qatar no fue sencilla para el corredor argentino, que tuvo un mal desempeño en la clasificación, lo que lo llevó a comenzar la carrera en el último lugar. No obstante, se pudo acomodar en la carrera y terminar en un aceptable décimo cuarto lugar, en circuito que no permite mucho los sobrepasos y que tiene algunas reglas particulares, como la de tener que cambiar los neumáticos a las 25 vueltas. Esta última carrera será un desafío más para el pilarense, que hasta el momento no sufrió abandonos en 2025.

Por dónde ver a Franco Colapinto en Abu Dhabi

Transmiten la carrera de Franco Colapinto en Abu Dhabi por la Fórmula 1 Fox Sports y Disney+ Premium.

Horarios en los que corre Franco Colapinto

Sábado 6 de diciembre

Prácticas Libres 3 - 07.30 a 08.30

Clasificación - 11.00 a 12.00

Domingo 7 diciembre

Carrera - 10.00

La definición del campeonato en Abu Dhabi

El circuito de Abu Dhabi será el lugar en donde se defina esta temporada el nuevo campeón de la Fórmula 1. Lando Norris de Mclaren llega puntero con 408 puntos. Más atrás aparece Max Verstappen de Red Bull con 396 y Oscar Piastri con 392. Norris es el gran candidato a quedarse con el título, pero Verstappen metió presión con su victoria en Qatar, para ponerle pimienta a uan definición que será infartante.

Los corredores que definen la F1.

Qué necesita cada uno para ser campeón:

Lando Norris:

Llegar 1°, 2° o 3°, sin importar sus rivales.

Llegar 4° o 5° y que no gane Verstappen.

Llegar 6° y que no gane Verstappen o Piastri.

Llegar 7° y 8°, que Verstappen no gane ni salga segundo, y que Piastri no sea 1°.

Llegar 9°, que Verstappen termine 4° o peor y que Piastri no gane.

Llegar 10° o no sumar, que Verstappen termine del 4° hacia abajo y que Piastri no gane ni salga segundo.

Max Verstappen:

Ganar y que Norris no suba alpodio.

Llegar 2°, que Norris sea 8° o peor y Piastri no gane ni salga segundo.

Llegar 3°, que Norris sea 9° o peor y Piastri no gane.

Oscar Piastri: