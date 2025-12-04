Colapinto debe demostrar su talento en 2026.

Alpine comenzó el 2025 con la dupla de Pierre Gasly y Jack Doohan, además de un total de cuatro pilotos de reserva, entre los que se encontraban Paul Aron, Franco Colapinto, Ryo Hirakawa y Kush Maini. Con los cambios que se dieron en el transcurso de la temporada, el argentino ocupó el lugar del australiano en la Fórmula 1, mientras que Hirakawa se marchó a Haas, lo que dejó a Aron y Maini en la reserva, aunque el indio se mantuvo centrado en la Fórmula 2 y algunas pruebas.

Si bien el estonio es el principal candidato a subir a la máxima categoría en caso de que surja alguna eventualidad con uno de los pilotos titulares, como puede ser una suspensión o una lesión, Alpine parece estar en la búsqueda de otra alternativa. Y es que esta semana, la BBC informó que Alex Dunne habría comenzado unas negociaciones con la escudería francesa para sumarse a la academia a partir de la siguiente temporada.

El piloto irlandés había formado parte del desarrollo de pilotos de McLaren hasta mediados de año, cuando se confirmó su desvinculación de la firma británica en medio del campeonato de F2 que compite con Rodin Motorsport. De hecho, la salida de Dunne de la escudería inglesa fue toda una sorpresa, en especial porque había tenido su debut en la máxima categoría con las FP1 de Austria e Italia.

A pesar de esto, el equipo papaya optó por contratar a Leonardo Fornaroli, reciente campeón de F2, y dejó libre a Dunne, que llegó a sonar para Red Bull, aunque Laurent Mekies desmintió dicha información. Ahora, el “Loco” podría convertirse en uno de los compañeros de Colapinto y Gasly en las instalaciones de Enstone al unirse a la Academia Alpine, donde actualmente se encuentran Doohan, Aron, Maini y Gabriele Mini, otro piloto de F2.

Si bien podría ser demasiado pronto para convertirse en un peligro para la dupla titular, a largo plazo es posible que Dunne se convierta en una amenaza para Franco y Pierre, en especial por el potencial mostrado esta temporada. En la Fórmula 2, el piloto de 20 años llegó a liderar el campeonato en la etapa inicial tras sus victorias en Sakhir y Mónaco y siguió acumulando podios en el calendario, aunque cayó al quinto lugar de la tabla con 149 puntos.

Dunne sumó ocho podios en la temporada.

Última carrera para Colapinto en 2025

Tras el decimocuarto lugar en el GP de Qatar, a Franco Colapinto solamente le queda una fecha por delante para cerrar una temporada complicada con Alpine en la que no logró sumar puntos. Este fin de semana, la Fórmula 1 se trasladará al Circuito Yas Marina para el Gran Premio de Abu Dhabi por la última fecha del año, en la que el argentino buscará sus primeros puntos y la máxima categoría decidirá a su campeón, título que se debate entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.