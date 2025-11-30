El video del error de Pierre Gasly que benefició a Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar

Gasly chocó a Hülkenberg en la séptima vuelta.

La cita en el Circuito Internacional de Lusail estuvo llena de sorpresas este fin de semana, como el regreso de Oscar Piastri a la victoria en la sprint del sábado y el serio error de McLaren que le cedió la victoria a Max Verstappen en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1. Ahora bien, dicha equivocación nació con una maniobra de Pierre Gasly, la cual no solo produjo la aparición del Safety Car, sino que también benefició a Franco Colapinto.

El piloto argentino largaba del pitlane tras los cambios en el A525, por lo que tenía un duro camino por delante para ganar posiciones, pero el accidente de su compañero con Nico Hülkenberg le jugó a favor. Y es que el francés había perdido la posición con el alemán en la primera curva y se abrió levemente mientras era superado, lo que hizo que el Alpine toque el neumático trasero derecho del Sauber.

Como consecuencia, Hülkenberg hizo un trompo y su monoplaza quedó atravesado a un costado de la pista, lo que generó las banderas amarillas y el Safety Car. El pilarense aprovechó el incidente para ganar algunas posiciones y escaló al decimoséptimo lugar luego de su ingreso a boxes en la octava vuelta, momento que todos los equipos, excepto McLaren, aprovecharon para liquidar una de las paradas obligatorias de la fecha.

A causa del accidente, el piloto de Sauber tuvo que abandonar, mientras que Gasly pasó por boxes y pudo seguir, aunque con un rendimiento mermado por el impacto. Por otro lado, Esteban Ocon fue sancionado con cinco segundos tras su detención en la novena vuelta, otro factor que le jugó a favor a Colapinto, que firmó una buena carrera a pesar de no haber logrado quedar entre los diez primeros.

De hecho, Franco cruzó la línea de meta en el decimocuarto lugar debido a la pinchadura que sufrió Isack Hadjar en las últimas vueltas, lo que lo hizo caer al último lugar luego de haber pasado la mayor parte de la carrera en la zona de puntos. Por su parte, Gasly logró cerrar el fin de semana en Qatar en el decimosexto lugar, beneficiado por un ingreso extra a boxes de Lance Stroll y el problema que tuvo Hadjar con el Racing Bulls.

Alpine le puso los medios a Colapinto en la octava vuelta.

Colapinto, ansioso por el cierre de temporada

A pesar de no haber encontrado el coche en todo el fin de semana, algo que se vio especialmente durante la clasificación, Franco Colapinto tuvo una sólida actuación este domingo. Incluso con esto, el argentino se mostró ansioso por que el campeonato llegue a su fin el próximo fin de semana en Abu Dhabi: “Está siendo un final de temporada difícil. Lo positivo es que se ha terminado Qatar, y ¡nos olvidamos de Qatar! Ojalá que ya termine y nada, queda poco, así que es el último esfuerzo con el equipo, con la fábrica y a cerrar bien el año”.