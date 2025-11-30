Franco Colapinto ruega por el fin del 2025 en la F1 tras el GP de Qatar: "Ojalá termine"

Colapinto, frustrado tras el 14° puesto en Qatar con el Alpine.

Franco Colapinto luchó desde atrás, se sacrificó tras haber largado último desde los boxes y consiguió un decoroso 14° puesto final con el Alpine en el Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1. El piloto argentino de 22 años dialogó con los medios de comunicación en la zona mixta en el circuito ubicado en Lusail, Doha, y se mostró un poco más conforme con su desempeño que en las finales anteriores.

"Fran" reconoció igualmente que desea que ya se termine la temporada, calificó a la misma como "muy difícil", sostuvo que esta competencia fue "aburrida" y volvió a marcar las principales falencias del monoplaza rosa de la escudería francesa. Así y todo, deseó que la despedida de esta campaña el próximo fin de semana en Abu Dhabi "sea mejor" y ya palpita las vacaciones.

Colapinto, frontal luego del 14° puesto en Qatar: "No encuentro el ritmo, no tengo confianza"

Consultado por ESPN acerca de esta competencia, el ex Williams comentó: "Fue larga, sin mucho ritmo, en general no había mucho a pesar de los cambios que hicimos... No encuentro el ritmo y es duro". "Creo que hay que tratar de entender un poquito más todo después del fin de semana e intentar mejorar, pero fue un día difícil. Hoy, ayer... Ayer no manejé bien, hoy creo que en general mejor, pero igual", expuso.

En la misma línea, Colapinto machacó: "Estoy patinando mucho en la entrada, después cuando tengo que empujar en la mitad de curva, siempre la goma de adelante en la entrada es medio inestable y la verdad que no tengo confianza". "Es un circuito en el que necesitás meter velocidad y no encontré nada de set up, no encontré lo que quería en todo el fin de semana y costó", profundizó. Incluso, anheló "entender y volver mejor en Abu Dhabi" e insistió con que "está siendo un final de temporada difícil".

El joven pilarense disparó que "lo positivo es que queda una sola... Ojalá que ya termine, queda poco, así que es el último esfuerzo del equipo, de la fábrica, a cerrar bien el año". Casi mordiéndose la lengua para no decir malas palabras, declaró que fue "una carrera dura, es un circuito en el que no hay paredes pero no permite errores porque está grava de mier... Emm... esa grava que no te deja irte ni un centímetro afuera. Son curvas muy rápidas y divertidas para manejar, pero por otro lado es muy difícil de seguir, de pasar". Y remató con sinceridad: "Dos paradas que hicieron una carrera muy monótona, que no dieron nada de oportunidades, así que aburrida... Ojalá que sea mejor Abu Dhabi. Esta pista no me cayó muy bien, no me sentí cómodo en todo el fin de semana, ojalá vengan mejores".

Colapinto hizo lo que pudo en Qatar...

¿Cuándo es la próxima carrera de Colapinto en la Fórmula 1?

La última competencia de la F1 en el 2025 será el domingo 7 de diciembre desde las 10 horas de Argentina con el Gran Premio de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, en tanto que el streaming online será de Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Cómo acabó Colapinto en sus carreras con Alpine