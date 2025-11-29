Lo llaman el tren que compite con el cielo y es el segundo más alto del mundo: atraviesa 58 puentes y 69 túneles

El Ferrocarril Central Andino atraviesa 346 kilómetros de paisajes espectaculares de Perú. Conecta Lima con la ciudad de Huancayo. Es uno de los viajes en tren más impactantes del mundo, y una joya del turismo ferroviario latinoamericano. Solo sale cinco o seis veces al año, por lo que conviene consultar su web o redes sociales para conocer las próximas fechas del recorrido.

Durante el trayecto, los pasajeros cruzan tres regiones, 58 puentes y 69 túneles, alcanzando los 4.818 metros sobre el nivel del mar en Ticlio, el punto ferroviario más alto de Sudamérica. El paisaje combina naturaleza, historia e ingeniería en una experiencia única entre las nubes.

Además, el Ferrocarril Central Andino utiliza locomotoras diésel-eléctricas de alta capacidad capaces de mover hasta 3.000 toneladas, lo que reduce el impacto ambiental frente al transporte por carretera.

Un viaje entre historia e ingeniería

El ferrocarril fue construido en el siglo XIX bajo la dirección del ingeniero polaco Ernest Malinowski y el empresario Henry Meiggs, quienes asumieron el reto de conectar la costa del Pacífico con la sierra central del Perú.

Para lograrlo, se trazaron tramos en zigzag, túneles en espiral y viaductos suspendidos a cientos de metros de altura. Obras como el Viaducto de Verrugas o el Túnel de Galera son hoy íconos de la ingeniería mundial.

Varias de sus estaciones conservan más de 150 años de historia: Desamparados, en el corazón de Lima, Matucana, rodeada de montañas; y La Oroya, una de las más altas del planeta, a casi 4.800 metros sobre el nivel del mar.

Una aventura que conecta cultura y naturaleza

Viajar en el Ferrocarril Central Andino es una forma de conocer el Perú desde otro punto de vista: el del cielo andino.

El recorrido entre Lima y Huancayo dura unas 12 horas. A lo largo del viaje, el tren permite descubrir pueblos, mercados y costumbres locales, mientras ofrece refrigerios y guías a bordo. Durante el viaje, se ofrece mate de coca, la infusión tradicional andina que ayuda a reducir el mal de altura, mejora la digestión y aporta energía.

Al llegar a Huancayo, el viaje continúa entre sabores típicos, artesanías y la hospitalidad de su gente. Una travesía que une historia, cultura y naturaleza en lo más alto de Sudamérica.