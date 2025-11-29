Saca espacio a los autos y se le suman árboles: la calle de CABA que cambiará para siempre

En CABA, el Microcentro porteño sigue cambiando su fisonomía. Una de sus calles más transitadas será completamente rediseñada para restarle espacio a los autos y devolvérselo a los peatones.

La intervención, impulsada por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, busca que el área gane en sostenibilidad, seguridad y accesibilidad. Con más árboles, veredas amplias y mejor iluminación, el proyecto apunta a revitalizar una de las zonas con mayor movimiento de vecinos, comerciantes y trabajadores.

En total, la obra abarca 11.200 metros cuadrados de espacio público y beneficiará de forma directa a más de 21.000 residentes y visitantes diarios.

Viamonte: la calle que cambiará para siempre

La protagonista de la transformación es Viamonte, las 8 cuadras entre Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem. Allí se renovarán 8.685 metros cuadrados de veredas, se nivelarán 3.150 metros cuadrados de calles y se plantarán 86 nuevos árboles, además de instalar 22 columnas de alumbrado peatonal.

El plan también contempla:

Beneficios directos para 128 frentes de edificios y comercios.

Dársenas de carga y descarga rediseñadas y espacios de contenedores reorganizados.

Prioridad de accesibilidad para personas con movilidad reducida y niños.

Actualmente, Viamonte presenta veredas angostas y alto tránsito vehicular. Por eso, el proyecto incluye la reubicación de las líneas de colectivo 23, 115 y 99 hacia la Avenida Corrientes, lo que reducirá la congestión y el ruido, y favorecerá la reactivación comercial de la zona.

Ignacio Baistrocchi, Ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, destacó: “La renovación de la calle Viamonte es un paso más en la transformación del Microcentro. Con más superficie peatonal, más árboles y mejor iluminación, esta obra va a mejorar la movilidad y devolverle vitalidad al entorno”.

Etapas y cronograma de obra

Las tareas se desarrollarán por etapas, con cortes parciales para garantizar el acceso a viviendas y locales. La primera fase ya comenzó e implica el corte de la calle Viamonte al 900, entre Pellegrini y Suipacha, con una duración estimada de un mes.

Luego, los trabajos continuarán por otros tramos hasta completar el recorrido entre Pellegrini y Alem. El cronograma de cortes y reaperturas se comunicará conforme avance la obra.

Un Microcentro más verde y sostenible

Con la transformación de Viamonte, el Gobierno porteño avanza en su plan de calles verdes, que promueve una ciudad más limpia, habitable y pensada para las personas.

El objetivo final es consolidar un Microcentro mixto, con más viviendas, menos tránsito y nuevos espacios públicos que favorezcan el encuentro y la vida urbana.