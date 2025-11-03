EN VIVO
Colonias de Verano 2026: inscripción gratuita en CABA

Enterate de los pasos para anotar a los chicos en las colonias gratuitas de la Ciudad. Conocé las fechas, sedes y requisitos de inscripción.

03 de noviembre, 2025 | 14.03

La Ciudad de Buenos Aires abre la inscripción para uno de los programas más esperados por las familias cada verano: las Colonias Deportivas de cara al verano 2026. Una propuesta completamente gratuita que combina deporte, recreación y alimentación, pensada para que miles de niños, niñas y personas con discapacidad disfruten de sus vacaciones de enero en un entorno seguro y divertido.

Si residís en la Ciudad, este es el panorama ideal para los más chicos durante el verano. Te contamos todo lo que necesitás saber para no perderte la inscripción.

¿Cuándo y dónde anotarse?

La inscripción online abrió este lunes 3 de noviembre a las 10:00 horas. El único canal habilitado es el sitio web oficial: www.buenosaires.gob.ar/deportes. Se recomienda no postergarlo, ya que los cupos son limitados y suelen completarse con rapidez.

Colonias convencionales: para chicos de 4 a 12 años

Esta edición se desarrollará desde el lunes 5 hasta el viernes 30 de enero de 2026.

  • Edad: Para chicos y chicas de 4 a 12 años cumplidos al inicio de la actividad.

  • Requisito excluyente: Ser residente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

  • Horario: De 9:00 a 16:00 horas.

  • Comidas: Incluye desayuno, almuerzo y merienda, lo que representa un gran alivio para la logística familiar y asegura una nutrición completa durante la jornada.

El programa, que reúne a más de 20.000 niños y niñas, se distribuye en 14 sedes entre Polideportivos y Parques, facilitando el acceso desde todos los barrios.

Sedes de las colonias convencionales

  • Parque Manuel Belgrano (Salguero 3450)

  • Parque Sarmiento (Av. R. Balbín 4750)

  • Polideportivo Colegiales (Freire 234)

  • Polideportivo Costa Rica (Constituyentes y Chorroarín)

  • Polideportivo Chacabuco (Av. Eva Perón 1410)

  • Polideportivo Avellaneda (Lacarra 1257)

  • Polideportivo Pomar (Mercedes 1300)

  • Polideportivo Santojanni (Patrón 6222)

  • Polideportivo Dorrego (Lisandro de la Torre y Monte)

  • Polideportivo Martín Fierro (Oruro 1300)

  • Polideportivo Patricios (Pepiri 135)

  • Polideportivo Pereyra (Vélez Sarsfield 1271)

  • Club de Amigos (Av. Pres. Figueroa Alcorta 3885)

  • Parque Roca (Avenida Presidente Roca 3490)

Colonias para personas con discapacidad: inclusión y cuidado

Las colonias también ofrecen un espacio fundamental de inclusión para personas con discapacidad.

  • Edad: A partir de los 6 años, sin límite de edad (deben poder sostenerse de manera autónoma en actividades grupales).

  • Horario: De 10:00 a 17:00 horas.

  • Objetivo: Garantizar el acceso a la actividad física, la recreación y la sociabilización en entornos cuidados, adaptados y con propuestas específicas.

Novedades 2026: nuevos espacios inclusivos en Parque Sarmiento

Para esta edición, se incorporan dos nuevos espacios altamente especializados:

  1. Espacio Azul: Destinado a niños y niñas de 6 a 14 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que requieren de su propio acompañamiento terapéutico.

  2. Espacio Crecer: Pensado para niños y niñas de 6 a 14 años con discapacidad intelectual que, por procesos madurativos diferenciados, no tienen control de esfínteres y pueden requerir de un acompañante terapéutico.

Sedes para colonias con discapacidad

  • Parque Sarmiento

  • Polideportivo Avellaneda

  • Polideportivo Chacabuco

  • Polideportivo Patricios

  • Parque Manuel Belgrano

