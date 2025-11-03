La Ciudad de Buenos Aires abre la inscripción para uno de los programas más esperados por las familias cada verano: las Colonias Deportivas de cara al verano 2026. Una propuesta completamente gratuita que combina deporte, recreación y alimentación, pensada para que miles de niños, niñas y personas con discapacidad disfruten de sus vacaciones de enero en un entorno seguro y divertido.
Si residís en la Ciudad, este es el panorama ideal para los más chicos durante el verano. Te contamos todo lo que necesitás saber para no perderte la inscripción.
¿Cuándo y dónde anotarse?
La inscripción online abrió este lunes 3 de noviembre a las 10:00 horas. El único canal habilitado es el sitio web oficial: www.buenosaires.gob.ar/deportes. Se recomienda no postergarlo, ya que los cupos son limitados y suelen completarse con rapidez.
Colonias convencionales: para chicos de 4 a 12 años
Esta edición se desarrollará desde el lunes 5 hasta el viernes 30 de enero de 2026.
Edad: Para chicos y chicas de 4 a 12 años cumplidos al inicio de la actividad.
Requisito excluyente: Ser residente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Horario: De 9:00 a 16:00 horas.
Comidas: Incluye desayuno, almuerzo y merienda, lo que representa un gran alivio para la logística familiar y asegura una nutrición completa durante la jornada.
El programa, que reúne a más de 20.000 niños y niñas, se distribuye en 14 sedes entre Polideportivos y Parques, facilitando el acceso desde todos los barrios.
Sedes de las colonias convencionales
Parque Manuel Belgrano (Salguero 3450)
Parque Sarmiento (Av. R. Balbín 4750)
Polideportivo Colegiales (Freire 234)
Polideportivo Costa Rica (Constituyentes y Chorroarín)
Polideportivo Chacabuco (Av. Eva Perón 1410)
Polideportivo Avellaneda (Lacarra 1257)
Polideportivo Pomar (Mercedes 1300)
Polideportivo Santojanni (Patrón 6222)
Polideportivo Dorrego (Lisandro de la Torre y Monte)
Polideportivo Martín Fierro (Oruro 1300)
Polideportivo Patricios (Pepiri 135)
Polideportivo Pereyra (Vélez Sarsfield 1271)
Club de Amigos (Av. Pres. Figueroa Alcorta 3885)
Parque Roca (Avenida Presidente Roca 3490)
Colonias para personas con discapacidad: inclusión y cuidado
Las colonias también ofrecen un espacio fundamental de inclusión para personas con discapacidad.
Edad: A partir de los 6 años, sin límite de edad (deben poder sostenerse de manera autónoma en actividades grupales).
Horario: De 10:00 a 17:00 horas.
Objetivo: Garantizar el acceso a la actividad física, la recreación y la sociabilización en entornos cuidados, adaptados y con propuestas específicas.
Novedades 2026: nuevos espacios inclusivos en Parque Sarmiento
Para esta edición, se incorporan dos nuevos espacios altamente especializados:
Espacio Azul: Destinado a niños y niñas de 6 a 14 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que requieren de su propio acompañamiento terapéutico.
Espacio Crecer: Pensado para niños y niñas de 6 a 14 años con discapacidad intelectual que, por procesos madurativos diferenciados, no tienen control de esfínteres y pueden requerir de un acompañante terapéutico.
Sedes para colonias con discapacidad
Parque Sarmiento
Polideportivo Avellaneda
Polideportivo Chacabuco
Polideportivo Patricios
Parque Manuel Belgrano