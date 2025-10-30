Qué es el TramBUS: mapa del recorrido por CABA y cuándo llega

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá dos colectivos eléctricos para conectar con el Subte

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó el proyecto del TramBUS: dos líneas de colectivos eléctricos que se integrarán a la red de subte pero en la superficie. Las pruebas piloto comenzarán con la línea 34 en la Avenida Juan B. Justo.

El sistema Trambus estará conformado por dos líneas de colectivos eléctricos que se integrarán a la red de subte de forma transversal, se trata de una iniciativa que forma parte del plan de modernización del transporte urbano. El objetivo es facilitar la movilidad porteña y reducir la contaminación ambiental y sonora. Se espera que comience a funcionar oficialmente en 2026.

Sin embargo, ya comenzó la capacitación a los choferes y el test drive para la prueba piloto de la línea 34. Durante esta fase inicial la empresa Juan B. Justo S.A.T.C.I. realizará las ensayos con parte del recorrido que luego se implementará definitivamente.

El TramBUS 1 comenzará a funcionar en 2026

Nuevo Trambus en CABA: cómo será el recorrido

El TramBus 1 o T1, comenzará a funcionar en 2026. Está previsto que circule por el centro de la Ciudad y conecte la Costanera (altura Aeroparque) hasta el Centro de Trasbordo Sáenz, recorriendo los barrios de Palermo, Villa Crespo, Caballito, Almagro, Parque Chacabuco, Boedo, Parque Patricios y Nueva Pompeya

De acuerdo al ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, el recorrido del TramBUS conectará con las siguientes líneas de subte:

Línea H en Hospitales

Línea E en Av. La Plata,

Línea A en Acoyte y Río de Janeiro

Línea B en Dorrego

Línea D en Palermo

Además, se unirá con 4 líneas de trenes:

Tren Belgrano Sur en estación Sáenz

Tren Sarmiento en estación Caballito

Tren San Martín en estación Villa Crespo y Palermo

Tren Mitre en estación Tres de Febrero

El TramBUS conectará con diferentes estaciones del subte y de ferrocarriles porteños

¿Cuándo llegará el Trambus 2?

Además del T1, la Ciudad porteña espera contar con el Trambus 2 desde 2027. Este funcionará de norte a sur más hacia el oeste y conectará los barrios de Nueva Pompeya, Flores, Villa Santa Rita, Villa del Parque, Agronomía, Parque Chas, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Belgano. Así, entre los diferentes puntos se unirá con: