Wake Up Dead Man es una película recomendada por Javi Ponzo.

Javi Ponzo compartió en sus redes sociales una reseña de la tercera entrega de la saga Knives Out y la recomendó a sus millones de seguidores. El famoso crítico de cine hizo hincapié en que si bien las primeras dos películas no le parecieron buenas, en este caso hubo un diferencial por el que vale la pena verla.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery es una producción estadounidense de suspenso y misterio; la película continúa la historia iniciada con Knives Out (2019) y seguida por Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022). El filme tuvo su presentación oficial en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 6 de septiembre de 2025 y, posteriormente, llegó a las salas de cine el 26 de noviembre y se incorporó al catálogo de Netflix el 12 de diciembre de ese mismo año.

"Llegó la tercera entrega de la saga Knives Out ahora titulada Wake Up Dead Man y realmente me gustó. Las dos anteriores me habían parecido un plomazo, pero esta me entretuvo hasta el final. Está disponible para ver en Netflix", escribió Javi Ponzo en el pie de foto de su posteo de Instagram. Al mismo tiempo, escribió su sinopsis de la película: "El detective Benoit Blanc se une a un joven y honesto sacerdote para investigar un crimen totalmente imposible en la iglesia de un pequeño pueblo con una oscura historia. Si ya la viste, contame que te pareció".

Elenco completo de la tercera entrega de Knives Out

Daniel Craig como el detective Benoit Blanc

Josh O'Connor como el reverendo Jud Duplenticy, un joven sacerdote

Glenn Close como Martha Delacroix

Josh Brolin como el Monseñor Jefferson Wicks

Mila Kunis como la jefa de policía local Geraldine Scott

Jeremy Renner como el Dr. Nat Sharp

