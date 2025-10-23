Horario extendido en la línea D : cómo funcionará el subte durante los partidos de River en el Monumental

Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) y el Club Atlético River Plate acordaron extender el horario de servicio de la Línea D del subte los días de partidos y eventos en el Estadio Monumental. Se trata de una iniciativa para fomentar el uso del transporte público y mejorar el tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Extienden el horario de la línea D: cómo funcionará el servicio

La extensión del servicio nocturno de la línea D estará disponible cada vez que haya eventos en el Estadio Monumental. Así, el transporte circulará hasta las 1.30 hs los días de partido fútbol, pero también cuando haya otro tipo de eventos, como conciertos de música.

La modificación busca que las personas dependan menos de sus vehículos privados y se acerquen a la cancha en transporte público, más eficiente y sustentable. Esto no solo promueve el uso del subte, sino que ayuda a reducir la congestión de tránsito durante eventos multitudinarios.

"El Subte es un servicio clave en la Ciudad, especialmente para los eventos masivos, porque permite transportarse con rapidez. Estamos muy contentos de llevar adelante esta iniciativa, que facilita la vida a miles de personas, que van a poder ir a la cancha y regresar más rápido”, celebró el presidente de SBASE, Javier Ibañez, tras el acuerdo.

La línea B también extiende sus horarios en fechas clave

Según señalaron desde el Gobierno de la Ciudad, la prueba piloto para el horario extendido del subte se realizó en diciembre, enero y febrero con la Línea B. Ante el éxito de la modificación, a partir de marzo, sumaron la flexibilidad horaria a los sábados.

Esto sirvió para eventos con alta concentración de personas como el Buenos Aires Trap y los recitales de Green Day, La Renga, Los Piojos, Kendrick Lamar, Guns N’ Roses, Airbag en el Estadio de Huracán y los partidos de la Selección Argentina y de Copa Libertadores en el Monumental.