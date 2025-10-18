Subtes: extienden el horario de una de las líneas, ¿cómo funcionará este fin de semana?

La empresa Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) extenderá el viernes 17 y sábado 18 de octubre los horarios de servicios de la Línea H.

La modificación en el trazo que conecta las estaciones Hospitales con Santa Fe y Jáuregui, buscará facilitar la desconcentración de Guns N’ Roses en Huracán.

¿Cómo funcionará la Línea H del subte este fin de semana?

Durante los días viernes 17 y sábado 18, el último tren de la estación Caseros de la Línea H, la más cercana al estadio, saldrá a las 1.30 am, y permanecerán abiertas cuatro estaciones para el descenso de pasajeros: Humberto 1°, Once - 30 de Diciembre, Corrientes y Santa Fe - C. Jáuregui, elegidas en función del flujo de usuarios estimados y la conectividad con otros medios de transporte.

Se trata de una iniciativa que busca reducir la dependencia del transporte privado y, al mismo tiempo, potenciar la cultura en la Ciudad, promoviendo un transporte más eficiente y sustentable en zonas de alta concentración de personas.

La extensión horaria del Subte comenzó como una prueba piloto en la Línea B los viernes de diciembre, enero y febrero, y a partir de marzo, debido al éxito de la flexibilidad se sumaron los sábados. También se realizaron servicios especiales de desconcentración en el marco del Buenos Aires Trap, de los recitales de Green Day, La Renga, Los Piojos, Kendrick Lamar y Airbag, y en partidos de la Selección Argentina y de Copa Libertadores en el Monumental.

Subte: anuncian el cierra la estación Loria por obras de renovación

En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones llevado adelante por SBASE, el próximo lunes 20 de octubre cerrará la estación Loria de la Línea A aproximadamente por tres meses, con el objetivo de mejorar la infraestructura existente y la experiencia de viaje de los usuarios.

De esta manera, se suma a las estaciones Río de Janeiro (Línea A), Carlos Gardel y Uruguay (Línea B), Plaza Italia y Agüero (Línea D) que también se encuentran sin funciones por remodelación.

¿Qué obras se realizarán en la estación Loria?

La obra incluirá trabajos de impermeabilización, pintura, renovación de pisos, nuevas luces led, renovación de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

En cuanto a impermeabilización, se ejecutarán trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación.

El proyecto implica la intervención de los sectores correspondientes a accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas), vestíbulos y andenes, y apunta a garantizar una mejor circulación por la estación, al transformarla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación.

Las obras continuarán más adelante en Piedras y Congreso (Línea A); Malabia (Línea B); y Tribunales (Línea D). También se lanzaron licitaciones para la renovación de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).