Octubre dio paso a nuevos incrementos en los boletos de colectivos y subtes que prestan servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los valores para los primeros dejaron un mínimo de $ 546,54 con SUBE registrada y $ 1112 de base para los segundos, intensificaron las búsquedas por promociones y descuentos para atenuar el impacto en la billetera.

Aún si reflejar la incidencia del décimo mes del año, el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) indicó que en septiembre un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, desembolsó $ 74.692 para cubrir los gastos de transporte, un 33% más que 2024.

¿Cómo viajar gratis en colectivo y subte durante octubre 2025?

La influencer @jefadelahorro publicó en su cuenta de Instagram el desglose de las promociones vigentes para viajar gratis en octubre 2025.

Visa Contactless

100% de descuento pagando desde el celular con tecnología NFC.

Tope mensual: $ 10.000 por banco.

Vigencia: hasta el 31/10.

Mastercard Contactless (crédito, débito o prepaga)

100% de descuento pagando desde el celular vía NFC. Tope mensual: $ 15.000.

20% de descuento si se paga con tarjeta física. Tope mensual: $ 12.000.

Vigencia: hasta el 31/10.

Banco Nación

100% de descuento pagando con QR y dinero en cuenta. Tope mensual: $ 15.000.

80% de descuento con tarjeta física Mastercard crédito o débito. Tope mensual: $ 3000 + 20% adicional por promo Mastercard propia.

100% de descuento con tarjeta física Visa. Tope mensual: $ 15.000.

Vigencia: hasta el 31/10.

Banco Santander

100% de ahorro pagando el boleto del subte sin contacto, con tu celu con tecnología NFC a través de ApplePay, Google Pay o MODO Contactless. Tope de reintegro: $10.000 mensual

Banco Galicia

100% de descuento en el boleto del subte con las Tarjetas de Débito y Crédito Visa Galicia, mediante NFC, desde Apple Pay y Google Pay.

Tope de reintegro: $10.000 por mes, por tarjeta.

Tope de reintegro: $10.000 por mes, por tarjeta. 60% de ahorro con Tarjeta de Crédito Mastercard Galicia, mediante NFC, desde Apple Pay y Google Pay. Tope de reintegro: $15.000 en total por mes.

Banco ICBC

100% de descuento en el boleto del subte con las Tarjetas Visa débito. Tope de reitegro: $ 10.000 por mes.

Mercado Pago

90% de descuento pagando con QR y dinero en cuenta o tarjeta.

Tope mensual: $ 10.000.

Importante: activar la promo en la sección de beneficios de la app.

Vigencia: hasta el 15/10.

Ualá (prepaga o crédito Mastercard)