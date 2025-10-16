Octubre dio paso a nuevos incrementos en los boletos de colectivos y subtes que prestan servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Los valores para los primeros dejaron un mínimo de $ 546,54 con SUBE registrada y $ 1112 de base para los segundos, intensificaron las búsquedas por promociones y descuentos para atenuar el impacto en la billetera.
Aún si reflejar la incidencia del décimo mes del año, el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) indicó que en septiembre un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, desembolsó $ 74.692 para cubrir los gastos de transporte, un 33% más que 2024.
¿Cómo viajar gratis en colectivo y subte durante octubre 2025?
La influencer @jefadelahorro publicó en su cuenta de Instagram el desglose de las promociones vigentes para viajar gratis en octubre 2025.
Visa Contactless
- 100% de descuento pagando desde el celular con tecnología NFC.
- Tope mensual: $ 10.000 por banco.
- Vigencia: hasta el 31/10.
Mastercard Contactless (crédito, débito o prepaga)
- 100% de descuento pagando desde el celular vía NFC. Tope mensual: $ 15.000.
- 20% de descuento si se paga con tarjeta física. Tope mensual: $ 12.000.
- Vigencia: hasta el 31/10.
Banco Nación
- 100% de descuento pagando con QR y dinero en cuenta. Tope mensual: $ 15.000.
- 80% de descuento con tarjeta física Mastercard crédito o débito. Tope mensual: $ 3000 + 20% adicional por promo Mastercard propia.
- 100% de descuento con tarjeta física Visa. Tope mensual: $ 15.000.
- Vigencia: hasta el 31/10.
Banco Santander
- 100% de ahorro pagando el boleto del subte sin contacto, con tu celu con tecnología NFC a través de ApplePay, Google Pay o MODO Contactless. Tope de reintegro: $10.000 mensual
Banco Galicia
- 100% de descuento en el boleto del subte con las Tarjetas de Débito y Crédito Visa Galicia, mediante NFC, desde Apple Pay y Google Pay.
Tope de reintegro: $10.000 por mes, por tarjeta.
- 60% de ahorro con Tarjeta de Crédito Mastercard Galicia, mediante NFC, desde Apple Pay y Google Pay. Tope de reintegro: $15.000 en total por mes.
Banco ICBC
- 100% de descuento en el boleto del subte con las Tarjetas Visa débito. Tope de reitegro: $ 10.000 por mes.
Mercado Pago
- 90% de descuento pagando con QR y dinero en cuenta o tarjeta.
- Tope mensual: $ 10.000.
- Importante: activar la promo en la sección de beneficios de la app.
- Vigencia: hasta el 15/10.
Ualá (prepaga o crédito Mastercard)
- 100% de descuento pagando desde Google Pay o Apple Pay.
- Tope mensual: $ 15.000.
- Vigencia: hasta el 31/10.