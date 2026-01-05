Los 4 refuerzos que Boca tiene en la mira para enero 2026: así está el mercado de pases

Juan Román Riquelme busca reforzar a Boca.

Boca Juniors enfrenta un año que con grandes compromisos y mucha ilusión por el regreso a la Copa Libertadores. Es que el club de La Ribera vuelve a jugar fase de grupos del máximo certamen continental después de dos años. Y el desafío pasa por poder dar la talla para lo que será una temporada de muchos compromisos, en los que en el primer semestre también jugará el torneo Apertura y la Copa Argentina.

El presidente Xeneize, Juan Román Riquelme, optó por la continuidad de Claudio Úbeda al frente del equipo. Será el DT quien deba seguir dándole forma a un equipo que tiene grandes dudas en algunas zonas puntuales del campo de juego, por lo que es imperiosa la necesidad de traer refuerzos. Y algunos nombres dan vueltas en este mercado de pases, donde aún no ha tenido grandes novedades más allá de la renovación de Javier García.

Cuáles son los 4 jugadores que tiene la mira Boca

Marino Hinestroza

Marino Hinestroza.

Es el que está más cerca y ya se daba por hecha la llegada del extremo derecho colombiano, proveniente de Atlético Nacional de Medellín. Sin embargo, la negociación se estancó por una deuda que mantiene el club cafetero con el jugador que la institución niega. Y a su vez, niega que haya llegado a un acuerdo con el Xeneize de 5 millones de dólares por el pase, con lo cual por el momento la negociación entró en un impasse.

Alexis Cuello

Alexis Cuello.

El delantero aparece como otra opción que seduce y mucho. Saldada la deuda de San Lorenzo con el delantero, a quien le regularizaron la situación contractual, la dirigencia de Boca vuelve a apuntar hacia el jugador para reforzarse de cara al 2026. Y la posición es una de las prioridades que tiene el Xeneize, con un Edinson Cavani en malas condiciones físicas y un Milton Giménez que no estuvo fino con el gol durante el último semestre.

Gastón Hernández

Gastón Hernández.

El defensor viene de tener un gran semestre y formar una dupla sólida en San Lorenzo de Almagro junto a Jhohan Romaña. Es otro de los jugadores que el Ciclón puede llegar a vender para acomodar su situación económica. Por ahora no se acercan en los números.

Santiago Ascacibar

Santiago Ascacíbar.

El mediocampista de Estudiantes de La Plata no es hoy prioridad para la dirigencia de Boca, pero aparece como una posibilidad para ser rueda de auxilio en ese sector del campo de Leandro Paredes. Un futbolista que viene de ser campeón del torneo Clausura con Estudiantes de La Plata y que cuenta con una gran experiencia.