Ya empezó mal: Edinson Cavani le dio la primera mala noticia a Boca en 2026

La primera mala noticia de Cavani para Boca en el 2026.

Boca Juniors volvió a los entrenamientos para comenzar la primera pretemporada del 2026 y Edinson Cavani ya le dio la primera mala noticia al entrenador, Claudio Úbeda. El delantero uruguayo de 38 años continúa con los problemas físicos que lo marginaron de muchos partidos en la campaña pasada y ahora no es la excepción.

Es que el ex Manchester United se entrenó de manera diferenciada por una molestia en la zona lumbar, la misma que lo aquejó durante todo el 2025. De esta manera, no pudo iniciar la preparación a la par de sus compañeros a la espera de los chequeos médicos de rutina, los ejercicios físicos y los amistosos para la recta final rumbo al arranque del Torneo Apertura en el fútbol argentino.

Cavani se entrenó diferenciado en Boca

El ex PSG y Napoli, entre otros, no pudo completar la práctica en Ezeiza junto al resto del plantel profesional dirigido por Úbeda. La idea del cuerpo técnico es llevar de a poco al astro uruguayo, quien demostró que no estuvo a la altura de las circunstancias desde el plano físico en la temporada pasada. Relegado en el ataque en la consideración del "Sifón" por Miguel Merentiel y Milton Giménez, actualmente es el tercer "9" del cuadro azul y oro por sus dificultades permanentes. Las fuertes dolencias en la espalda siguen para el "Matador".

Las estadísticas de Cavani en Boca

79 partidos oficiales desde el 2023.

28 goles.

4 asistencias.

Sin títulos conseguidos.

