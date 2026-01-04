Ya empezó mal: Edinson Cavani le dio la primera mala noticia a Boca en 2026

Boca Juniors volvió a los entrenamientos para comenzar la primera pretemporada del 2026 y Edinson Cavani ya le dio la primera mala noticia al entrenador, Claudio Úbeda. El delantero uruguayo de 38 años continúa con los problemas físicos que lo marginaron de muchos partidos en la campaña pasada y ahora no es la excepción.
Es que el ex Manchester United se entrenó de manera diferenciada por una molestia en la zona lumbar, la misma que lo aquejó durante todo el 2025. De esta manera, no pudo iniciar la preparación a la par de sus compañeros a la espera de los chequeos médicos de rutina, los ejercicios físicos y los amistosos para la recta final rumbo al arranque del Torneo Apertura en el fútbol argentino.
Cavani se entrenó diferenciado en Boca
El ex PSG y Napoli, entre otros, no pudo completar la práctica en Ezeiza junto al resto del plantel profesional dirigido por Úbeda. La idea del cuerpo técnico es llevar de a poco al astro uruguayo, quien demostró que no estuvo a la altura de las circunstancias desde el plano físico en la temporada pasada. Relegado en el ataque en la consideración del "Sifón" por Miguel Merentiel y Milton Giménez, actualmente es el tercer "9" del cuadro azul y oro por sus dificultades permanentes. Las fuertes dolencias en la espalda siguen para el "Matador".
Las estadísticas de Cavani en Boca
- 79 partidos oficiales desde el 2023.
- 28 goles.
- 4 asistencias.
- Sin títulos conseguidos.
El fixture de Boca en el Torneo Apertura 2026
- Boca vs. Deportivo Riestra - Fin de semana del 25 de enero.
- Estudiantes vs. Boca - Semana del 28 de enero.
- Boca vs. Newell's - Fin de semana del 1 de febrero.
- Vélez vs. Boca - Fin de semana del 8 de febrero.
- Boca vs. Platense - Fin de semana del 15 de febrero.
- Boca vs. Racing (interzonal) - Fin de semana del 22 de febrero.
- Lanús vs. Boca - Semana del 25 de febrero.
- Boca vs. Gimnasia de Mendoza - Fin de semana del 1 de marzo.
- Central Córdoba (SE) vs. Boca - Fin de semana del 8 de marzo.
- Boca vs. San Lorenzo - Semana del 11 de marzo.
- Unión (SF) vs. Boca - Fin de semana del 15 de marzo.
- Boca vs. Instituto (C) - Fin de semana del 22 de marzo.
- Talleres (C) vs. Boca - Fin de semana del 5 de abril.
- Boca vs. Independiente - Fin de semana del 12 de abril.
- River vs. Boca (interzonal) - Fin de semana del 19 de abril.
- Defensa y Justicia vs. Boca - Fin de semana del 26 de abril.