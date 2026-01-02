Boca arranca la pretemporada y Claudio Úbeda "limpió" a varios jugadores del plantel

Boca Juniors da comienzo a su pretemporada este viernes 2 de enero del 2026 en un año en el que afrontará tanto los torneos locales como la Copa Libertadores. Claudio Úbeda espera por la llegada de refuerzos necesarios para pelear en todos los frentes y mientras tanto confirmó que no tendrá en cuenta a varios jugadores. A su vez, hay 3 que ya no formarán parte de la institución por distintas razones y serán baja para esta temporada.

Por supuesto, el "Xeneize" mantiene vivo el sueño de levantar por séptima vez en su historia el torneo continental y el DT que ocupó el lugar del fallecido Miguel Ángel Russo es hoy la cabeza del grupo. Ante esta situación, Juan Román Riquelme y compañía ya planifican lo que se viene mientras aguardan por el colombiano Marino Hinestroza y otras incorporaciones. Aunque también saben que habrá bajas importantes en el mercado de pases.

Los 3 jugadores que no seguirán en Boca

Frank Fabra es uno de los futbolistas a los que se le terminó el contrato el pasado 31 de diciembre después de varios años en el club. A su vez, pasó lo mismo con Cristian Lema, a quien tampoco le renovó la dirigencia liderada por Román. Por último, los directivos tomaron la decisión de no utilizar la opción de compra por Ignacio Miramón, quien regresará al Lille de Francia después del préstamo y volvería a Gimnasia de La Plata bajo la misma modalidad.

Frank Fabra no seguirá en Boca luego de que se venza su contrato

Los limpiados por Úbeda en Boca para la pretemporada 2026

El entrenador no tendrá en cuenta a los 26 futbolistas que regresarán de sus respectivos préstamos en el mercado de pases. Por supuesto, la dirigencia deberá esperar por ofertas para definir el futuro de alguno de ellos para el 2026. Los jugadores en cuestión son: Agustín Lastra, Agustín Heredia, Oscar Salomón, Alexis Alvariño, Renzo Giampaoli, Gabriel Aranda, Nahuel Genez, Pedro Velurtas, Giovanni Ferraina, Román Rodríguez, Agustín Obando, Gonzalo Maroni, Julián Ceballos, Gastón Gerzel, Julián Carrasco, Gabriel Vega, Federico Aguirre, Brandon Cortés, Lucas Brochero, Ignacio Rodríguez, Jabes Saralegui (se queda en Tigre), Marcelo Weigandt, Juan Ramírez, Nicolás Orsini, Norberto Briasco.

