Boca se queda sin una de sus joyas de la Reserva: se va a otro club del fútbol argentino

Boca Juniors se desprende de una de sus joyas en este mercado de pases y seguirá su carrera en otro club del fútbol argentino.

Boca Juniors tomó una decisión importante en el mercado de pases y perderá a una de sus principales promesas. Valentino Simoni, figura de la Reserva campeona, continuará su carrera a préstamo en Gimnasia de Mendoza, club recientemente ascendido a la Liga Profesional. El delantero, de destacado rendimiento en 2025, buscará sumar rodaje en Primera División, mientras el "Xeneize" apuesta a su crecimiento fuera de La Bombonera.

Simoni, atacante de 21 años y una de las joyas de la Reserva, fue confirmado como nuevo refuerzo del "Pituco" de Mendoza, que acaba de lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino tras vencer en la final a Deportivo Madryn

La operación se cerró a préstamo hasta diciembre del 2026, con el objetivo de que el futbolista pueda sumar minutos y experiencia en Primera, algo que en el corto plazo parecía difícil de conseguir en el plantel profesional por la gran cantidad de opciones que hay por delante en su posición.

Un goleador clave en la Reserva campeona

El ágil delantero viene de completar una temporada 2025 muy sólida bajo la conducción de Mariano Herrón. Fue una de las piezas más importantes del equipo que se consagró campeón de la Copa Proyección del Torneo Clausura, consolidándose como referencia ofensiva.

Durante el año, Simoni disputó 36 partidos oficiales, en los que convirtió 13 goles y aportó una asistencia, números que despertaron el interés de varios clubes del fútbol argentino en este mercado de pases. Su rendimiento lo posicionó como uno de los atacantes más destacados de la cantera de Boca.

Si bien el cipoleño todavía no debutó oficialmente en la Primera División, ya tuvo contacto con el plantel profesional. El delantero integró el banco de suplentes en la victoria 2-0 frente a Tigre, en la última fecha del Torneo Clausura, disputada en la Bombonera.

Ese antecedente marcó un reconocimiento interno a su crecimiento, aunque la fuerte competencia en el ataque de Boca terminó inclinando la balanza hacia una salida temporaria para potenciar su desarrollo futbolístico.

Un recorrido exitoso en las divisiones formativas

El paso de Simoni por las inferiores de Boca Juniors estuvo marcado por títulos y actuaciones decisivas. Fue campeón de la Copa Intercontinental 2023 y tuvo participación clave en finales importantes.

Convirtió uno de los goles en la final del Clausura ante Gimnasia, que terminó igualada 2-2 y se resolvió por penales a favor del Xeneize. Además, fue parte del equipo que levantó el Trofeo de Campeones frente a Vélez, con triunfo por 2-0, consolidando su perfil como delantero de partidos importantes.

Por qué Boca decidió cederlo en este mercado de pases

En el inicio del mercado de pases, Boca recibió sondeos concretos por el atacante. Banfield y Chacarita fueron algunos de los clubes que preguntaron condiciones, aunque finalmente Gimnasia de Mendoza fue quien avanzó con mayor decisión.

Para Boca, la cesión aparece como una estrategia habitual: permitir que una de sus joyas gane continuidad en Primera División, sin perder el control de su ficha, y evaluar su evolución de cara al futuro.

El desafío que espera a Simoni en Gimnasia de Mendoza

El delantero se sumará a un equipo que afrontará el Apertura 2026 en la Zona A y que tendrá como uno de los grandes desafíos la permanencia en la categoría. En ese contexto, Simoni buscará transformarse en una pieza importante del ataque del Lobo mendocino.

El calendario ya ofrece un condimento especial: Gimnasia de Mendoza visitará a Boca en La Bombonera durante la fecha 8 del torneo, el fin de semana del 1° de marzo, en lo que podría ser un reencuentro cargado de emociones para el atacante