Refuerzos de Boca 2026: qué puestos busca reforzar Riquelme en el mercado de pases

Juan Román Riquelme busca reforzar a Boca para 2026.

Para Boca Juniors lo que se viene es un año de grandes necesidades. El club logró después de dos años de ausencia regresar de forma directa a la Copa Libertadores, pero en el 2026 la conquista de un título se convierte en un tema prioritario, frente a las tres temporadas que lleva sin ganar un campeonato. Por este motivo, el "Xeneize" necesitará reforzar algunos sectores del campo para mejorar al plantel.

El presidente de la institución, Juan Román Riquelme, confirmó la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador, quien quedó al frente del plantel como cabeza de grupo desde octubre de 2025 tras la muerte de Miguel Ángel Russo. Y sabe que podrá contar para lo que será el comienza de la pretemporada de 2026 con Marino Hinestroza, extremo colombiano que llega proveniente de Atlético Nacional. Pero busca más nombres.

Los puestos en los que Boca quiere refuerzos en 2026

Para el club de La Ribera, el principal objetivo pasa por reforzar la zona de ataque con al menos dos delanteros, y podría llegar a incorporar un volante ofensivo, un mediocampista central y un defensor.

Qué nombres suenan en el Xeneize

El gran sueño para Boca de cara a lo que viene es sumar a Paulo Dybala, aunque es difícil que llegue para el verano. Lo más probable hasta ahora es que la "Joya" arribe tras finalizar su contrato en la Roma en junio del próximo año. Junto a este nombre aparece también el de Alexis Cuello, delatero que también es seguido de cerca por Independiente y Racing, pero que está muy cotizado por San Lorenzo, que de todas formas necesita vender.

Paulo Dybala, el sueño de Boca.

Para la posición de volante ofensivo, el nombre que más seduce es el de Alan Lescano, volante ofensivo de 24 años, con gran presente en Argentinos Juniors y quien ha sido seguido de cerca en otros mercados de pases. El Bicho es un equipo que vende caro y por el futbolista el Xeneize deberá realizar una erogación importante si quiere quedarse con sus servicios en la próxima temporada.

Ya para el puesto de defensor quien suena con más fuerza es Gastón Hernández, zaguero central que viene de cumplir un gran semestre en San Lorenzo de Almagro, formando un gran dupla junto a Jhohan Romaña. Pero aquí la principal traba es que puede llegar una oferta del exterior, mientras que para el mediocampo Santiago Ascacíbar es el jugador que más seduce a la dirigencia y podría llegar en este mercado de pases.