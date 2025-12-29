Confirmado: Riquelme ya decidió quién será el DT de Boca en 2026.

Boca Juniors tiene al entrenador definido para el 2026, luego de las dudas al respecto por la decisión del presidente Juan Román Riquelme. De acuerdo con la información del cronista Augusto César en ESPN, Claudio Úbeda fue confirmado como el director técnico y, en principio, cumplirá su contrato hasta el 30 de junio próximo.

Las especulaciones mediáticas estuvieron a la orden del día en este sentido, ya que el "Sifón" quedó en el debe durante la eliminación del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino frente a Racing en La Bombonera. Es que no solamente el equipo no jugó bien y perdió por 1-0, sino que sacó al mejor jugador, Exequiel "Changuito Zeballos", a los 70 minutos para colocar a un Alan Velasco que llevaba dos meses sin jugar.

Úbeda será el DT de Boca en 2026.

Sin embargo, tampoco había tantas opciones de DTs libres en la actualidad para Boca como para salir a buscar un reemplazante a apenas una semana del inicio de la pretemporada. Si bien se especuló con Eduardo Domínguez, vigente campeón con Estudiantes de La Plata, el club jamás se pronunció oficialmente al respecto. El resto de los estrategas sin trabajo y disponibles no convencieron, por lo que la balanza le dio a favor a Úbeda, quien además cuenta con el respaldo de la mayoría de los jugadores para continuar en su cargo al menos por seis meses más. Así, el exayudante de campo de Miguel Ángel Russo afrontará en el primer semestre el Torneo Apertura del fútbol argentino, la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

El fixture de Boca en el Torneo Apertura 2026