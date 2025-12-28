Independiente quiere como refuerzo a un jugador que "descartó" el Boca de Riquelme

Boca lo dejó ir, no lo utiliza e Independiente se ilusiona.

Independiente quiere refuerzos de cara a un 2026 en el que solamente tendrá competencias nacionales, por lo que la dirigencia desea aportarle todas las noticias positivas posibles al entrenador Gustavo Quinteros. En pleno mercado de pases, la búsqueda ahora por parte del club de Avellaneda va por el fichaje de un jugador al que descartó el Boca Juniors de Juan Román Riquelme.

El protagonista es nada menos que Jabes Saralegui, el mediocampista por derecha de 22 años que tuvo una muy buena temporada con la camiseta de Tigre. El volante surgió en las divisiones inferiores del "Xeneize" y se destaca por la banda, aunque también puede desempeñarse por el centro. El "Rojo" ya lo tiene en la mira, aunque las negociaciones no serán sencillas en el marco del fútbol argentino.

Independiente quiere a Saralegui, descartado en Boca y de buen nivel en Tigre

Después de la finalización del préstamo por una temporada en el "Matador", el talentoso y joven mediocampista debe volver al "Xeneize". Sin embargo, por la superpoblación de futbolistas en su posición, todo indica que no será tenido en cuenta y saldrá de la institución de La Ribera nuevamente. Ya sea a préstamo o con la venta de un porcentaje de la ficha del volante, el cuadro azul y oro desea desprenderse otra vez del entrerriano.

Tanto Independiente como Tigre quieren un préstamo de Saralegui, aunque la intención de Boca es vender un porcentaje del pase en el caso de que se marche al "Rojo". Otra situación que le juega en contra al "Rey de Copas" es que no jugará torneos internacionales como sí lo hará el conjunto de Diego Dabove en la Copa Sudamericana. Otra entidad que se mostró interesada por el entrerriano fue Huracán, ya que el director técnico Diego Martínez lo conoce desde su paso por La Bombonera.

Con un contrato vigente en el "Xeneize" hasta el 31 de diciembre del 2028, la ficha de Saralegui en la actualidad vale unos cuatro millones de dólares, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt. Habrá que ver hasta qué punto están dispuestos a hacer un esfuerzo económico los tres equipos que desean al volante para tenerlo entre sus filas en la próxima temporada. Por el lado del "Diablo", actualmente cuenta en ese puesto con Felipe Loyola, Pablo Galdames y Lautaro Millán por ejemplo.

Los números de Saralegui en Tigre