Independiente en problemas: Lomónaco hizo caer su transferencia a Europa

El jugador se quedará esperando otra oferta que lo pueda llevar a Europa

Las últimas novedades señalaban que Independiente se encontraba trabajando para cerrar un acuerdo con el Grupo Pachuca que buscaba quedarse con la ficha de Kevin Lomónaco y así colocarlo en el Real Oviedo de España. Sin embargo, el defensor decidió ponerle un freno a todo, rechazar la oferta y mantenerse en la Argentina. Una decisión que rompe con todo lo planeado por los dirigentes del Rojo, que se encuentran en un grave problema con el mercado de pases en marcha.

Lo primero a señalar es que el conglomerado extranjero es uno que se encarga de administrar al Pachuca y León de México, Real Oviedo de España y Everton de Chile. La propuesta que le acercaron a Independiente es para quedarse con la totalidad de la ficha del defensor a cambio de una cifra cercana a los 8 millones de dólares. Aunque no dejaron en claro cuál va a ser el destino del jugador, debido a que era una cuestión que se iba a definir después de que se arreglara la forma de pago del pase.

Lomónaco hizo caer una negociación millonaria para Independiente,

"Todo colapsó porque el Grupo Pachuca quería que Kevin Lomónaco vaya 6 meses al León de México y el defensor no quiso", expresó el periodista César Merlo en su cuenta de X (Ex Twitter). También existía la posibilidad de que el defensor se incorpore por un breve tiempo al conjunto español y que luego saliera de Europa para trasladarse a la competencia de CONCACAF. Esto fue considerado como un enorme retroceso en su carrera a pesar de que las condiciones salariales iban a ser mejores de las que percibe en Independiente.

El principal punto de conflicto es que el jugador pretende ir a Europa, pero no al destino que le ofrecen porque se trata de un club que al final de la temporada cuenta con chances de perder la categoría. Mientras que el fútbol mexicano es uno que no está considerando en estos momentos como posible escenario para su carrera. "Lomónaco no quiere saber nada ni con León de México ni con Oviedo de España. No quiere, van a tratar de convencerlo porque el dinero a Independiente le sirve, al futbolista no. Puede aparecer otra oferta de México", informó el periodista Matías Martínez en Radio La Red.

Por otro lado, Independiente deberá comenzar a pensar en una estrategia para conseguir dólares frescos porque antes de salir al mercado de pases para sumar refuerzo va a ser necesario que cancele deudas que le permitan levantar la inhibición que dispone. Caso contrario, Gustavo Quinteros no tendrá la chance de captar los refuerzos que pretende para armar su equipo ideal.

Otro detalle que se desprende de las negociaciones es que el propio agente del jugador expuso que no hubo contacto formal. "Nadie habló conmigo, absolutamente nadie", señaló Lucas Arzeno en Infierno Rojo. Por ende, todas las conversaciones que se llevaron a cabo fueron entre Independiente y Grupo Pachuca. Lo que explica cierto rechazo del defensor y enojo al escuchar que podría ser transferido cuando nunca se comunicaron para conocer su parecer.

Saldó una deuda

Otra de las negociaciones que Independiente llevó a cabo con el Grupo Pachuca fue la venta de Nicolás Vallejo por medio de 875 mil dólares y una plusvalía del 10% en caso de que se concrete una transferencia a futuro. De esta manera, los directivos pudieron dejar en el pasado una deuda con León de México que ascendía a 1.15 millones de la divisa. La información que llega desde el exterior expone que el club azteca renunció a la deuda producto de la contratación y compra de Luciano Cabral.