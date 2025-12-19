El fuerte aviso del presidente de Independiente a Quinteros por los refuerzos del mercado de pases

Néstor Grindetti fue tajante sobre el mercado de pases de Independiente y dejó novedades que pueden preocupar al entrenador, Gustavo Quinteros.

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, lanzó un fuerte aviso de cara al próximo mercado de pases y dejó en claro que no habrá lugar para excesos. Tras no haber podido clasificar a copas internacionales, el máximo dirigente del "Rojo" llamó a la calma, habló del contexto económico del club y anticipó que dialogorá con Gustavo Quinteros respecto a los refuerzos del 2026.

Con el mercado de pases en el horizonte, Grindetti decidió marcar una postura firme. El presidente remarcó que la dirigencia no quiere repetir errores del pasado y advirtió que cada movimiento deberá ser analizado con extrema prudencia. “No vamos a cometer desatinos que vuelvan a colocar al club en una situación económica y financiera como la que padeció y de la que aún estamos recuperándonos”, afirmó en una entrevista con TNT Sports.

La frase no solo funcionó como un mensaje hacia afuera, sino también como una señal interna de que la gestión priorizará el equilibrio financiero por sobre cualquier urgencia deportiva, ya que la institución no recibirá grandes ingresos en dólares debido a que no participará de la Copa Sudamericana.

Un plantel amplio y sin competencia internacional

Otro de los puntos que destacó Grindetti fue el análisis del plantel actual. El dirigente consideró que Independiente cuenta con suficientes variantes para afrontar la temporada, especialmente teniendo en cuenta el calendario que se avecina, en el que tendrá el Torneo Apertura y la Copa Argentina en el primer semestre del año.

“El club tiene un plantel amplio y de muy buen nivel para afrontar las competencias que tendrá por delante”, sostuvo e insistió en que “las decisiones deben tomarse con racionalidad y sin dejarse llevar por la pasión”, una frase que refuerza la idea de un mercado de pases medido y sin incorporaciones impulsivas.

El diálogo con Gustavo Quinteros y los pedidos de refuerzos

El foco de atención, inevitablemente, está puesto en Quinteros. El entrenador ya expresó sus necesidades de cara al próximo semestre, pero Grindetti dejó en claro que el proceso será consensuado y alineado con la realidad del club. “Vamos a dialogar con él y escuchar sus necesidades. Lo deportivo será lo principal”, explicó el presidente, aunque inmediatamente aclaró que el cuerpo técnico conoce el contexto institucional.

Según Grindetti, el equilibrio se logrará “conversando, evaluando y escuchando cuando aparezcan ofertas”, una definición que marca que Independiente no saldrá a buscar refuerzos sin antes analizar oportunidades concretas y sostenibles. El mensaje fue directo: el mercado de pases tendrá límites. Independiente no hará locuras ni comprometerá su futuro financiero, incluso si eso implica resignar nombres o pedidos específicos del entrenador.

La postura de Grindetti refleja una línea de conducción clara, en la que el orden económico se convierte en una condición indispensable para el crecimiento deportivo. En ese esquema, el entrenador deberá adaptarse a un escenario más austero, priorizando la optimización del plantel actual antes que una renovación profunda.

La situación de Federico Mancuello, otro tema sensible

Además del mercado de pases, el presidente del "Rey de Copas" también se refirió a uno de los casos contractuales más delicados: Federico Mancuello. El vínculo del mediocampista vence a fin de año y su continuidad todavía no está asegurada.

“Habrá una charla franca para buscar la mejor opción”, anticipó Grindetti, aunque aclaró que, si bien el entrenador considera que puede seguir en el plantel, no es posible garantizarle una cantidad fija de minutos en cancha. La situación de Mancuello se suma así a un contexto general de revisión y análisis individual, en línea con la política de racionalidad que impulsa la dirigencia.