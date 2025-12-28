Qué jugador de Racing quiere Boca para soltar a Milton Giménez

Boca le puso dos condiciones a Racing para negociar por Giménez

El mercado de pases expone que Racing sondeó formalmente a Milton Giménez, de cara a la temporada 2026, porque entiende que debe sumar un delantero más después de que se registrara la no renovación de contrato a Luciano Vietto. Es por ello que desde Boca Juniors respondieron que están dispuestos a escuchar una oferta económica, que deberá ser atractiva, o aceptar un intercambio de piezas. El elegido es un jugador que le gusta de gran manera a Juan Román Riquelme.

Lo primero a mencionar es que el "Xeneize" no tiene intención alguna de desprenderse de la ficha del atacante en la vigente ventana de transferencias. El motivo es bastante claro y acertado, debido a que se trata de uno de los jugadores que son considerados para el armado del once titular. “Cuando terminó la temporada para Boca, hace unos 20 días, el Chelo Delgado le dijo a Milton Giménez ‘nuestra intención es que vos te quedes, la historia con la gente la revertís’. Palabras más, palabras menos. Por ahora, salvo que Racing vaya o Milito le diga a Riquelme ‘te doy tanto por Milton Giménez’ es de la única manera que creo que Boca aceptaría. Si no la veo difícil”, expresó el periodista Martín Costa en Radio Splendid.

Rojas es el jugador que Boca pretende incluir en las charlas.

Es por ello que las negociaciones no van a ser nada fácil de llevar a cabo. Una de las opciones que la Academia dispone es ofrecer una cifra limpia de 4 millones de dólares por la ficha de Giménez, porque en el Xeneize rige la política de negociación de desprenderse de jugadores por medio de una propuesta que les permita recuperar la inversión que realizaron en el pasado. Mientras que la segunda expone un intercambio de nombres donde tendría que aparecer el de Gabriel Rojas para reforzar la zona del lateral izquierdo.

"Cuando se comunicaron desde Racing por Milton, Boca puso el nombre de Gabriel Rojas sobre la mesa", señaló el periodista Ezequiel Sosa en Radio La Red. Los trascendidos señalan que desde Avellaneda quedaron en responder y es muy poco probable que los hagan de manera positiva a la propuesta de intercambio de jugadores. El principal motivo es que se trata de una pieza clave que Gustavo Costas no está considerando perder, sino que sucede todo lo contrario. No quiere salidas, pero sí llegadas para mejorar lo que tiene en el plantel.

Hasta el momento, no hubo más comunicaciones entre Racing y Boca, y puede que con el paso de los días se termine de conocer cuál va a ser el próximo movimiento. Aunque la postura del Xeneize es negociar bajo los términos mencionados. Por ende, se espera que la Academia decida avanzar por otro tipo de jugador para sumar a su frente de ataque.

Independiente quiere Lucas Janson, de Boca

Cruzando la vereda, se puede apreciar que Independiente se encuentra analizando algunos jugadores que no serán considerados en los demás clubes grandes y es así como surgió el rumor de que podría llegar a realizar un intento para quedarse con la ficha de Janson. La primera propuesta sería avanzar en un acuerdo con Boca por un préstamo, pero algunas voces no descartan que se registre un ofrecimiento para comprar una parte del pase.

Sin embargo, no es el único interesado porque Tigre también quiere quedarse con el delantero y estaría en condiciones económicas en competir. Es importante recortar que se trata de un jugador que dispone de un largo proceso de inactividad, debido a que su último partido fue en septiembre. Mientras que en la temporada 2025 sumó solo seis presentaciones en partidos oficiales. Claramente, se trata de un nombre que no es considerado y que le buscarán salida ante la mejor propuesta que se reciba.