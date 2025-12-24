El 11 ideal de los jugadores que quedan libres en el fútbol argentino en 2025

El 11 ideal de los jugadores que quedaron libres en el fútbol argentino.

El mercado de pases del fútbol argentino sorprende a todos en este diciembre del 2025, ya que hay grandes jugadores que quedarán libres a fin de año y se marcharán en libertad de acción a partir de enero del 2026. Con un esquema táctico de 4-3-3, el once ideal es realmente de lujo y, de hecho, ya existen clubes interesados en ellos para contratarlos como refuerzos cuanto antes.

El 11 ideal de los jugadores que quedan libres en el fútbol argentino en diciembre del 2025

Sergio "Chiquito" Romero

El arquero misionero de 38 años tuvo un año para el olvido. "Borrado" en Boca Juniors, se fue a Argentinos Juniors. Sin embargo, con el buzo del "Bicho" tampoco le fue bien: atajó poco, falló en la final de la Copa Argentina, tanto en el juego como en los penales, y quedó marginado también en la institución de La Paternal. Su futuro por estas horas es una verdadera incógnita, con el retiro profesional como una de las posibilidades reales.

Chiquito Romero, con un 2025 para el olvido entre Boca y Argentinos.

Facundo Mura

El lateral derecho de 26 años se va de Racing por desacuerdos en el salario, ya que desde el 2024 el rionegrino padece un sueldo con el dólar atrasado. A pesar de que la dirigencia liderada por Diego Milito le ofreció una compensación y un retroactivo de cara al 2026, el ex Estudiantes de La Plata y Colón de Santa Fe rechazó la propuesta y todo indica que continuará su carrera en el Inter Miami de Lionel Messi.

Luciano Lollo

El zaguero de 38 años cumplió en Newell´s en el último torneo, aunque no llegó a un acuerdo para renovar el contrato y se aleja del conjunto rojinegro. Ya lo sondearon varios equipos, aunque todavía es incierto el futuro y no se descarta el retiro del ex River y Racing, entre otros.

Juan Manuel Villalba

El central de Gimnasia de La Plata, de 19 años, es apetecible para cualquiera. Fue una de las figuras de la defensa de la Selección Argentina Sub 20 subcampeona en el Mundial de Chile. Rápido para los cruces y con un buen juego aéreo, se trata de uno de los zagueros con mayor futuro a nivel nacional.

Frank Fabra

El lateral izquierdo colombiano de 34 años se despide de Boca luego de una década y, a pesar de los sondeos de otros equipos, todavía no se conoce dónde seguirá jugando. Multicampeón con la camiseta del "Xeneize", su expulsión infantil en la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense en Brasil marcó un quiebre entre los hinchas y nunca más tuvo continuidad con ningún director técnico.

Éver Banega

El talentoso mediocampista interior de 37 años se despide de su querido Newell´s, en medio de la reestructuración de una "Lepra" en crisis. Con dirigencia nueva y problemas económicos por todos lados, el elevado sueldo del ex Inter y Atlético de Madrid es un factor determinante a tener en cuenta. Todavía no se sabe qué puede llegar a pasar con él.

Enzo Pérez

El mediocampista central de 39 años está en la bandera de los máximos ídolos de la historia de River Plate, aunque en el 2025 no tuvo un buen rendimiento y el entrenador Marcelo Gallardo le comunicó que no lo iba a tener en cuenta en la siguiente campaña. Si bien Argentinos ya averiguó condiciones por el mendocino, aún no se sabe dónde continuará con su trayectoria profesional.

Ignacio Malcorra

El volante ofensivo zurdo con una gran pegada se marcha en libertad de acción de Rosario Central a los 38 años. Con "palazos" incluidos públicos de su representante a la directiva del "Canalla", ya averiguaron condiciones por él otras instituciones como Racing, Unión de Santa Fe y Gimnasia de La Plata por ejemplo.

Luciano Vietto

El talentoso mediapunta de 32 años no tuvo rodaje en Racing por las recurrentes lesiones sufridas, por lo que la entidad de Avellaneda ni siquiera le hizo una propuesta para seguir con un salario más bajo. "Salvo Independiente, no descarto nada", aseguró el protagonista en TyC Sports con relación a su futuro.

Miguel Ángel Borja

El centrodelantero colombiano de 32 años tuvo un 2025 para el olvido en River, ya que no pudo ni siquiera acercarse al nivel que exhibió por ejemplo en el 2023. A pesar de que "coqueteó" con el archirrival Boca, el "Colibrí" está a un paso de transformarse en refuerzo de Cruz Azul de México en este mercado de pases.

Gonzalo "Pity" Martínez

El extremo zurdo de 32 años tuvo un retorno flojísimo en River: prácticamente no jugó, se lesionó mucho, y en los pocos minutos que tuvo no pudo desequilibrar. Si bien Huracán lo quiere de vuelta, su alto salario complica la situación y podría salir rumbo al fútbol del exterior otra vez.