Sorpresa por el crack de Francia que jugó en la Selección y se puso la camiseta de Boca

Sorpresa: un crack de Francia que jugó en la Selección se puso la camiseta de Boca

Un destacado futbolista que vistió la camiseta de la Selección de Francia sorprendió al mundo del fútbol vistiendo una camiseta de Boca Juniors en los últimos días. Años después de estar en el radar del elenco de La Ribera y de enfrentar justamente a River Plate, histórico rival, el jugador apareció con la "Azul y Oro" desatando el furor entre los hinchas en las redes sociales. De quién se trata y por qué motivo se calzó la casaca del "Xeneize".

André-Pierre Gignac, hoy delantero del Tigres de México, fue quien en esta ocasión lució la diez de Juan Román Riquelme, pero claro que no lo hizo en un partido oficial. La indumentaria tampoco fue la actual, pero igualmente no pasó para inadvertida y menos aún con el "Román" debajo del número. El crack de 40 años que representó a su país en Juegos Olímpicos, Eurocopa y en un Mundial esta vez se identificó con Boca reviviendo aquel momento en el que estuvo cerca de ser refuerzo.

André-Pierre Gignac apareció con una camiseta de Boca y causó furor entre los hinchas

El atacante que perdió la final de la Copa Libertadores 2015 a manos del "Millonario" en el Estadio Monumental formó parte de un "picado" en el club amateur llamado Benarami en México, más precisamente en Monterrey. La particularidad es que lo hizo con la casaca que el equipo de La Ribera utilizó en la temporada 2013/2014 en el fútbol argentino cuando el actual presidente de la institución todavía jugaba.

La imagen del momento no tardó en hacerse viral y enloquecer a los fanáticos. Cabe destacar que hace pocos días culminó la temporada con el Tigres después de haber perdido por penales con el Toluca del "Turco" Antonio Mohamed en el Clausura de la Liga MX. Horas más tarde de dicha derrota, el delantero revivió aquel momento en el que sonó para llegar a Boca de la mano de la dirigencia de Daniel Angelici y que finalmente no hubo acuerdo.

André-Pierre Gignac con la camiseta de Boca y la 10 de Juan Román Riquelme en la espalda

Por qué Gignac no fue refuerzo de Boca

La chance de llegar al "Xeneize" estuvo antes de que Jorge Amor Ameal asuma como presidente y Juan Román Riquelme como vice en 2019. El directivo al mando en ese entonces, Daniel Angelici, lo negoció junto a Nicolás Burdisso -mánager- pero nunca se concretó a pesar del esfuerzo que hicieron por contratarlo por el plan que tenía Gignac para su vida. "La oferta de Boca fue en serio, pero me quería retirar en Tigres", esbozó el jugador en una entrevista con el medio Gran Reforma en el que también declaró que iba a cobrar lo mismo que en México.

Los números de Gignac en su carrera