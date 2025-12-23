Lucas Blondel rompió el silencio tras ser "borrado" en Boca: "No sentirte útil"

Lucas Blondel quedó completamente marginado del plantel de Boca Juniors en 2025, tras la llegada de Miguel Ángel Russo, y posteriormente con Claudio Úbeda al frente. Culminada una temporada olvidable para el "Xeneize", el defensor con pasado en Tigre rompió el silencio en una reciente entrevista y habló de varias cuestiones. Claro que uno de los puntos más llamativos fue lo que dijo sobre lo que vive en el club de La Ribera mientras está cerca de jugar en Argentinos Juniors, aunque también lo sondearon Racing y Gimnasia de La Plata.

El laterla surgido de Atlético de Rafaela que representa a la Selección de Suiza y sueña con jugar el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 contó todo sobre su presente teniendo en cuenta que no suma minutos en cancha. De hecho, su última aparición fue el 19 de mayo en la derrota por 1 a 0 con Independiente por el Torneo Apertura cuando el DT era Mariano Herrón. Luego jugó para su seleccionado, pero no volvió a vestir la camiseta "Azul y Oro" y reveló cómo se siente, a lo que también se sumó su pareja Morena Beltrán, periodista deportiva de ESPN.

Blondel reveló lo que siente tras ser borrado de Boca: "La parte más difícil"

"Creo que esa es la parte más difícil para un jugador, no sentirse útil", esbozó Blondel con respecto a la falta de minutos en el verde césped, lo que sin dudas lo afectó en su estadía en Boca. Igualmente, en la entrevista con La Fábrica Podcast también destacó a la institución más allá del mal momento a nivel personal: "Es un club que tiene todo y más. Lo que le da esa grandeza es la locura que tiene la gente. Es imposible salir a la calle y que nadie te diga 'aguante Boca'".

Por otro lado, el defensor opinó acerca de la chance inmejorable de jugar el Mundial con Suiza el año próximo y lanzó: "Cumplí un montón de cosas siendo jugador de Boca. Al dar ese paso se me apagaron un poco sueños precisos así de querer cumplir pero por supuesto el Mundial debe ser una experiencia increíble para vivir y me encantaría". Cabe destacar que, hasta el momento, sumó cuatro partidos y una asistencia con la camiseta del seleccionado suizo que compartirá el Grupo B de la Copa del Mundo con Canadá, Qatar y el ganador del Repechaje europeo entre Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia.

Lucas Blondel sueña con jugar el Mundial 2026 con Suiza

Los números de Blondel en Boca

Partidos jugados : 32.

: 32. Goles : 4.

: 4. Asistencias : 1.

: 1. Títulos: 0.

Morena Beltrán rompió el silencio sobre el mal momento de Blondel en Boca

La periodista de ESPN también habló al respecto y en el diálogo con Pase Clave aseguró: "Tenemos esa incertidumbre de por qué el cuerpo técnico nunca lo quiso o lo quiso tan poco". Por otro lado, ante la consulta por si se siente culpable por el poco rodaje de su pareja, la panelista de F90 lanzó: "Sí, pero como que es inchequeable, incomprobable".

"En su momento creo que fue Toti Pasman el que dijo que no jugaba por el vínculo que tengo con él, pero lo cierto es que Lucas está en Boca desde mediados del 2023, es el quinto entrenador que tiene. Con los cuatro anteriores pudo haber sido titular o suplente pero jugó, es difícil cuando ves a alguien entrenarse tanto y no se valora", completó la comunicadora.