El Dibu le ganó el arco a Armani en la Copa América 2021.

El jueves pasado se cumplieron tres años desde la histórica conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022, con la mejor final en la historia de los Mundiales entre la Selección Argentina y Francia, que tenía el objetivo de defender el título obtenido en Rusia 2018. La final en Lusail encontró en Dibu Martínez a una de sus grandes figuras, puesto que el marplatense fue la figura en los penales al taparle el remate a Kingsley Coman y forzar el error de Aurélien Tchuoaméni, sin mencionar la atajada a Randal Kolo Muani sobre la hora.

Ahora bien, tan solo unos años antes del Mundial, parecía difícil imaginar a Emiliano como el arquero de la “Albiceleste”, un rol que parecía estar asegurado para Franco Armani. Sin embargo, el Covid-19 positivo del guardameta de River en la Copa América 2021 hizo que el Dibu aparezca como alternativa para Lionel Scaloni, que le confió el arco y el marplatense rápidamente demostró estar hecho para dicha posición.

Desde los penales con Colombia en las semifinales, “Emi” se ha ganado el cariño de todos los argentinos, incluso de Armani, que supo acompañarlo en Qatar 2022 desde la posición que le tocó en el banco. Tal es así que Martínez recordó las palabras que le había dedicado el “Pulpo” luego de que Gonzalo Montiel anote el penal definitorio para asegurar la tercera estrella en la historia de la Selección Argentina.

“Me acuerdo de sus palabras post Mundial. Franco no es de hablar mucho, ni darte tantos consejos. Me dijo: ‘la verdad, yo lo tengo que decir, te felicito. Nunca pensé que iba a felicitar a un arquero como vos, por la gran persona, lo que trabajaste’”, relató el arquero del Aston Villa en diálogo con DSports. Además, Dibu también reconoció que esas palabras le quitaron un par de lágrimas.

“Me hizo llorar. Es gente a la que yo siempre le voy a estar agradecido, porque realmente peleamos por un puesto y él me terminó ayudando a conseguir lo que todos queríamos, la verdad. Eso no es normal en el fútbol”, agregó el campeón del mundo. Cabe mencionar que Armani dio por finalizado su ciclo con la “Albiceleste” después de la conquista de la Copa América 2024, con un total de cuatro títulos con el conjunto nacional.

Los tres arqueros de la Selección en Qatar 2022.

La nueva marca del Dibu con Aston Villa

Este domingo, Dibu Martínez fue figura en la victoria del Aston Villa sobre el Manchester United por 2-1 en el marco de la decimoséptima fecha de la Premier League. Con dicho resultado, el equipo de Birmingham se puso a solo tres puntos del liderato en la tabla, pero, además, alcanzó la marca histórica de diez victorias consecutivas en todas las competencias, una racha que se había visto por última vez en 1914, cuando los “Villanos” llegaron a los once triunfos al hilo.