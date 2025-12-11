La revelación de Dibu Martínez sobre lo que tiene que hacer para ganar el Mundial 2026

A seis meses del Mundial de Estados Unidos, el arquero campeón del mundo, Emiliano "Dibu" Martínez habló sobre su rendimiento en la Copa del Mundo de Qatar y aseguró que tiene una meta completamente difrente para el próximo torneo. "Me metieron ocho goles, quiero reducirlo a cuatro o cinco", dijo el arquero y, además, aseguró: "tenemos la chance".

En una charla con DSports, el arquero aseguró sobre el rendimiento en el Mundial de Qatar que en la Copa del Mundo no se "sintió al 100% como, por ejemplo, hago en mi club o atajo normalmente en la Selección". Y en este sentido agregó que "Algunos goles los podía haber sacado, me llegaron dos con Holanda que pude hacer algo más, con el segundo de Mbappé, también. El penal que me entra puedo hacer un poco más...".

En la última ventana de transferencias de Europa, Emiliano Martínez fue blanco de varios comentarios que lo colocaban por fuera del plantel profesional del Aston Villa pensando en la temporada 25/26. Sin embargo, no hubo un club que estuviera dispuesto a comprar su ficha y esto provocó que no se de el tan ansiado traspaso que está esperando. Pareciera que el paso de los meses puede que le entregue una noticia que el arquero argentino es muy probable que reciba con los brazos abiertos.

Uno de los grandes interesados había sido el Manchester United que coqueteó con la posibilidad de quedarse con el arquero durante varias semanas, pero finalmente fueron por una alternativa que sorprendió hasta los propios hinchas. Esto es producto de que se quedaron con Senne Lammens, que se desempeñaba en el Royal Antwerp de Bélgica. Uno de los motivos de esta elección fue la cantidad de dinero a colocar para obtener la ficha.

Sin embargo, hay chances de que el "Dibu" Martínez vuelva a protagonizar una novela del mercado de pases en el fútbol inglés, debido a que el medio Mail Sport desarrolló un informe en donde detalla que el Tottenham se encuentra en la búsqueda de un arquero. Hay varios candidatos pero el principal sería el que se desempeña como titular en la Selección Argentina. "Fichar a un portero de clase mundial", expresa el análisis.