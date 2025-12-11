La atropelló un auto: conmoción por la trágica muerte de una famosa actriz de 60 años

Estaba cruzando la calle y la atropelló un auto: conmoción en el mundo del espectáculo.

El mundo del espectáculo internacional quedó conmocionado por la muerte de Wenne Alton Davis, actriz reconocida por su participación en La Maravillosa Sra. Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel), la exitosa serie de Amazon Prime Video. La intérprete, de 60 años, falleció luego de ser atropellada por un vehículo en pleno Midtown Manhattan, en un accidente que generó profundo impacto entre colegas y seguidores de la producción.

El hecho ocurrió el lunes por la noche cuando Davis cruzaba la intersección de West 53rd Street y Broadway, una zona conocida por su intenso tránsito peatonal y automovilístico. Según testigos y las primeras versiones policiales, un Cadillac negro la embistió mientras atravesaba la calle. El conductor, un hombre de 61 años, permaneció en el lugar y colaboró con las autoridades, por lo que no fue detenido. La investigación continúa a cargo de la unidad especializada de la policía de Nueva York.

Tras el impacto, la actriz sufrió traumatismos severos en la cabeza y en distintas partes del cuerpo. Fue trasladada de urgencia al hospital Mount Sinai West, donde los médicos intentaron estabilizarla, pero lamentablemente terminó falleciendo horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Wenne Alton Davis —cuyo nombre real era Wendy Davis— mantenía una carrera artística sólida desde 2004. Participó en múltiples series de televisión como Rescue Me, The Normal Heart, American Odyssey, Blindspot, New Amsterdam y Girls5eva. Su papel en La Maravillosa Sra. Maisel correspondía a la quinta temporada, donde interpretó a una oficial de policía, en una etapa clave del final de la serie que conquistó múltiples premios Emmy y Golden Globe.

Su representante, Jamie Harris, la definió como una artista apasionada, talentosa y profundamente querida por sus compañeros de trabajo. También destacó su vínculo con Nueva York, ciudad donde vivió durante gran parte de su carrera y donde encontró las mayores oportunidades televisivas.

Tristeza por la muerte de Wenne Alton Davis

La noticia de su muerte generó un inmediato revuelo en redes sociales, donde productores, actores y fanáticos expresaron su tristeza por la pérdida inesperada. Muchos recordaron su profesionalismo, su calidez personal y su compromiso con cada producción en la que formó parte.

La tragedia de Wenne Alton Davis deja un vacío en la comunidad artística y abre interrogantes sobre la seguridad peatonal en una de las zonas más transitadas del mundo. Su nombre quedará ligado a una trayectoria respetada y a una vida dedicada por completo a la actuación.