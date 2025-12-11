Senado: Bullrich anunció que Luis Juez se suma al interbloque de La Libertad Avanza

El senador cordobés Luis Juez, que dejó el PRO para crear su propio monobloque en la cámara alta del Congreso, formará parte del interbloque de La Libertad Avanza (LLA). El anuncio lo hizo la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ahora senadora de la bancada libertaria.

"Luis Juez se suma con su bloque a nuestro interbloque en el Senado", anunció Patricia Bullrich en su cuenta de X. Con la incorporación de Juez, el interbloque oficialista llegará a los 21 integrantes -una vez que jure Enzo Fullone en reemplazo de la rionegrina Lorena Villaverde-, cuatro menos que la bancada peronista.

Tanto Juez como Bullrich dejaron el PRO, partido hoy presidido por el ex jefe de Estado Mauricio Macri. "Me alegra tenerlo cerca: un hombre de convicciones firmes, decente y que siempre está del lado de los cambios profundos que la Argentina necesita", señaló Bullrich sobre Juez.

"Nuestro equipo se fortalece con un Senado decidido a empujar las reformas y a construir un país ordenado y libre. Vamos con todo", concluyó la ex ministra de Seguridad en el mensaje que publicó en redes.

La semana de Juez: monobloque y polémica frase sobre Villarruel

Desde hace meses que Juez, a pesar de que todavía estaba formalmente en el PRO, habla como si fuera un funcionario más del Gobierno. Esta semana, se fue del bloque del diezmado bloque del PRO en el Senado para crear el monobloque Frente Cívico.

A la hora de tomar partido en la interna oficialista, el flamante libertario ya dejó en claro de qué lado está: en una entrevista con La Nación Más, apuntó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel con una polémica frase. "Siempre digo la misma boludez: el día que se pueda encapsular el poder desaparece el viagra", dijo ante el silencio de Novaresio, quien escuchaba atento su cuestionamiento a Villarruel. "Y yo lo veo, los tipos se creen. Y no son ni bosta, loco, tenés una responsabilidad por cuatro años, por seis años", disparó el senador, para luego ponerle nombre y apellido a su crítica: "Yo veo que le ha pasado algo de eso (a Victoria Villarruel)".