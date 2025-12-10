Las cifras que explican el cansancio: por qué las mujeres trabajan más y viven peor en la era Milei

Recientemente El Destape estrenó “Basadas en Hechos Reales”, una propuesta que combina periodismo, análisis y una mirada feminista para desarmar los discursos que hoy moldean el clima social. El programa, conducido por Noelia Barral Grigera, pone sobre la mesa datos, contexto y preguntas incómodas para debatir, cuestionar y compartir ideas junto a Danila Saiegh, Carla Pelliza, Candelaria Botto, Agustina Arredondo y Antonella Bartolozzi.

Uno de los temas abordados por Candelaria Botto, economista y directora de EcoFeminita, es la desigualdad económica que se profundiza tras la eliminación de políticas de cuidado por parte de Javier Milei. En su columna, Botto puntualiza no solo en las cifras alarmantes que dejan a muchas mujeres a la deriva, sino en los efectos que esto conlleva en el plano directo: la brecha salarial aumenta, las mujeres necesitan del pruriempleo para subsistir y, en un futuro, no pueden acceder a una jubilación digna.

El desmantelamiento de las políticas de cuidado en la era Milei

Una de las principales causas del deterioro de la calidad de vida de las mujeres en Argentina tiene que ver con el desmantelamiento de las políticas de cuidado. Según un informe del CELS citado por Botto, para abril del 2024 ya se veía el desmantelamiento de 21 políticas impulsadas para las tareas de cuidados.

Cuando asumió Milei, una de sus primeras disposiciones fue recortar del presupuesto estatal muchos de los fondos que se destinaban a estas políticas: "El gobierno al principio recortó todo lo que tuviera la palabra 'cuidados', pero no entendían del todo qué era", explica Botto. Con el paso del tiempo, sin embargo, profundizaron en el desmantelamiento y, para septiembre de este año, el número ascendió a 46.

La brecha salarial de género y la eliminación de las moratorias previsionales

Otros aspectos de la economía que repercuten directamente en la vida cotidiana de las mujeres y las diversidades tiene que ver con la innegable brecha salarial entre varones y mujeres, estrictamente ligado a la falta de políticas de cuidado.

"Si no hay infraestructura de cuidados, cuidar depende de tener plata o de tener mujeres en la familia que estén disponibles", expresaron en la mesa sobre el trabajo no remunerado que cae siempre sobre ellas. La falta de cupos en jardines y la ausencia de políticas para personas mayores o con discapacidad genera una sobrecarga para las mujeres que, a su vez, profundiza fenómenos como el endeudamiento y la feminización de la pobreza.

"Está la brecha del 2023 y la del 2025. Vemos cómo se incrementa en los dos casos, pero siempre las mujeres tienen una pata más produnda en esa desigualdad de ganar menos. Y no es solo ganar menos, sino también tener más de un trabajo remunerado", expresó Botto. Además de asumir más empleos para llegar a fin de mes, las mujeres cargan con una tercera jornada laboral invisibilizada: la de los cuidados.

La otra medida que impactó directamente contra los derechos de las mujeres fue la eliminación de las moratorias previsionales, que permitían jubilarse tras décadas de trabajo informal o en tareas no remuneradas.

En ese sentido, 9 de cada 10 mujeres que hoy llegan a la edad jubilatoria no pueden acceder sin moratoria. "Si sos mujer, te podés jubilar a los 60, pero si no podés, tenés que esperar a los 65 para acceder al PUAM", explica Botto, sobre la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

El gráfico muestra cuál es el horizonte hoy en día para la mujer en edad de jubilarse que ya no tiene la moratoria como opción. Mientras en 2023 eran 272 mil las que cobraban esta pensión, en 2025 la cifra bajó a 187 mil: "Y encima es el 80% de la jubilación mínima", señala Botto.