Deuda con la tarjeta de crédito: cómo hacer para salir de la bola de nieve del endeudamiento

A raíz del crecimiento del endeudamiento familiar bajo el gobierno de Javier Milei, la consultora Cepec explicó por qué el pago mínimo de la tarjeta de crédito es una trampa y elaboró una sugerencia para salir de esa situación. Se trata de cinco pasos claves para intentar salir de esa complejidad financiera.

"Parchear lo urgente te deja atrapado en un círculo que nunca termina. Pagar solo el mínimo es patear el problema para adelante y dejar que crezca. ¿Cómo salís de ese loop y empezás a recuperar el control?", reflexionó el informe. Y añade: "Endeudarte con la tarjeta pueda llevar un segundo: un click, una compra, y listo. Pero al salir de esa deuda es otra historia: intereses sobre intereses, un proceso lento que te va comiendo mes a mes. Entender esa asimetría cambia todo".

Deuda con la tarjeta de crédito: qué hay que hacer

El informe planteó algunas acciones fundamentales:

1- Llamá al banco de tu tarjeta y deciles la verdad: querés pagar, pero con la tasa actual se te hace imposible. Negociá. Pedí extender el plazo y bajar la tasa. Es una herramienta simple que puede darte aire y orden financiero real.

2- Descarga el resumen completo de tu tarjeta y revisá, uno por uno, los gastos de los de los últimos tres meses. ¿En qué se te va realmente la plata que después terminás financiando? Esta auditoría simple te abre los ojos y te muestra dónde podés ajustar para salir del ciclo.

A modo de síntesis, la consultora definió cinco pasos fundamentales:

Pará de financiar gastos nuevos con ella.

Calculá: deuda total/tu sueldo

Negociá con el banco (plazo o tasa).

Mirá tu resumen; ¿gastas en superfluo o en lo esencial?

Buscá alternativas: ¿compra directa? ¿otro medio de pago?

Alertan por prácticas abusivas y hostigamiento financiero de bancos y empresas fintech

Durante el miércoles y jueves se llevaron adelante las primeras dos jornadas del Encuentro Federal por una Política de Desendeudamiento, que reunió por primera vez a representantes de todas las provincias junto con organizaciones sociales, docentes, cuidadoras y trabajadoras del sector de cuidados. El evento combinó una instancia virtual y otra presencial en la Ciudad de Buenos Aires, donde los relatos pusieron en evidencia una problemática extendida: el avance de prácticas abusivas por parte del sistema financiero, desde bancos públicos y privados hasta financieras, billeteras virtuales y plataformas fintech, convertidas en motores del sobreendeudamiento y el hostigamiento diario hacia miles de familias.

Durante el encuentro virtual, se escucharon testimonios de hogares que atraviesan situaciones de ahogo económico y angustia persistente, marcadas por mecanismos de cobranza ilegales, presiones constantes, amenazas telefónicas y acciones de hostigamiento que incluso alcanzan a familiares y allegados.

El encuentro presencial del jueves confirmó esa misma lectura, subrayando que la problemática dejó de ser un asunto individual o moral para transformarse en un fenómeno estructural y de alcance nacional. Las dos jornadas cerraron con un compromiso común de avanzar en tres ejes: un mapeo federal de prácticas abusivas, la sistematización de casos emblemáticos y la realización de un nuevo encuentro virtual para quienes no pudieron participar desde la Ciudad de Buenos Aires.