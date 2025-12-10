Para lucirte en Navidad: el tirsamisú de pan dulce que sale en minutos

Jimena Monteverde compartió en sus redes sociales una receta de tiramisú hecho con pan dulce, especial para esta Navidad. Se trata de un postre con la misma untuosidad y sabor del tiramisú clásico, pero con el toque característico de la masa del pan dulce.
El tiramisú reversionado con rodajas de pan dulce es una variante creativa y festiva del clásico postre italiano. En lugar de utilizar vainillas, se usan rebanadas de pan dulce, que aportan una textura más esponjosa y un sabor distintivo con frutas abrillantadas, frutos secos o chips de chocolate, según la variedad elegida.
Además, se trata de una preparación express y muy fácil de hacer, ideal para la Navidad y otras celebraciones de fin de año. Solo requiere cortar el pan dulce, humedecerlo ligeramente con café o alguna bebida a elección y alternar capas con la crema mascarpone o una versión más simple con queso crema y crema de leche.
Receta de tiramisú de pan dulce
Ingredientes
-
1 pan dulce.
-
1 lata leche condensada.
-
1 pote queso crema.
-
Esencia de vainilla c/n.
-
Capuccino en polvo.
-
Agua caliente.
-
Cacao en polvo.
Paso a paso
-
En un bowl mezclá el queso crema con la leche condensada hasta obtener una crema suave y homogénea. Sumá unas gotas de esencia de vainilla para perfumarla y seguí mezclando. Reservá en la heladera.
-
En una taza grande disolvé el cappuccino en polvo con agua caliente. Dejalo entibiar para que no ablande demasiado el pan dulce.
-
Retirá la parte superior si fuese muy irregular y cortá el pan dulce en rodajas de 1 a 1,5 cm de grosor. Si son muy grandes, podés recortarlas para que entren mejor en la fuente.
-
Pasá cada rodaja de pan dulce por el café de manera rápida, solo un toque para humedecer sin que se deshaga. Colocá las rodajas en el fondo de una fuente formando una capa pareja.
-
Extendé una capa generosa de la mezcla de queso crema y leche condensada sobre el pan dulce humedecido, cubriendo bien toda la superficie.
-
Hacé otra capa de pan dulce humedecido y otra de crema, y continuá así hasta terminar los ingredientes. La última capa debe ser de crema.
-
Espolvoreá cacao en polvo en la superficie con un colador fino. Llevá el tiramisú a la heladera por 4 horas como mínimo, idealmente toda la noche para que tome cuerpo y sabor.