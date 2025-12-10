Para lucirte en Navidad: el tirsamisú de pan dulce que sale en minutos

Jimena Monteverde mostró cómo hacer tiramisú de pan dulce.

Jimena Monteverde compartió en sus redes sociales una receta de tiramisú hecho con pan dulce, especial para esta Navidad. Se trata de un postre con la misma untuosidad y sabor del tiramisú clásico, pero con el toque característico de la masa del pan dulce.

El tiramisú reversionado con rodajas de pan dulce es una variante creativa y festiva del clásico postre italiano. En lugar de utilizar vainillas, se usan rebanadas de pan dulce, que aportan una textura más esponjosa y un sabor distintivo con frutas abrillantadas, frutos secos o chips de chocolate, según la variedad elegida.

Además, se trata de una preparación express y muy fácil de hacer, ideal para la Navidad y otras celebraciones de fin de año. Solo requiere cortar el pan dulce, humedecerlo ligeramente con café o alguna bebida a elección y alternar capas con la crema mascarpone o una versión más simple con queso crema y crema de leche.

Receta de tiramisú de pan dulce

Ingredientes

1 pan dulce.

1 lata leche condensada.

1 pote queso crema.

Esencia de vainilla c/n.

Capuccino en polvo.

Agua caliente.

Cacao en polvo.

Paso a paso