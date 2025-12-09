Martín Palermo, en disputa: dos equipos se lo pelean en Brasil tras la gran campaña en Fortaleza

Dos equipos compiten por Martín Palermo tras su gran campaña. El DT analiza su futuro y podría ser en Brasil.

El futuro de Martín Palermo en Brasil quedó en el centro de una inesperada disputa tras la notable levantada que protagonizó en el final del torneo con Fortaleza, pese a que terminó en descenso. Mientras la dirigencia del "Tricolor" busca convencerlo para liderar el proyecto 2026, Remo, reciente ascendido al Brasileirao, ya inició contactos formales para tentarlo.

El cierre de temporada del Fortaleza dejó un sabor agridulce: descenso a la segunda categoría, pero también una reacción que permitió soñar hasta último momento desde la llegada de Palermo. El argentino había asumido en septiembre con un equipo hundido, penúltimo y prácticamente condenado, pero una racha extraordinaria de nueve partidos invicto lo devolvió a la pelea por la permanencia.

El desenlace fue triste. El 4-2 ante Botafogo sentenció la caída a la Serie B, justo cuando el milagro parecía cerca. En la última fecha, Fortaleza dependía de sí mismo para salvarse, pero los triunfos de Inter, Santos y Vitória lo empujaron al descenso. Aun así, su sprint final marcó un antes y un después, ya que el equipo demostró personalidad y peleó hasta el final, algo que la dirigencia valoró enormemente.

Por eso, la caída no no solo no desactivó el proyecto, sino que, puertas adentro, comenzó una ofensiva directa para que el argentino continúe. El club entiende que Palermo devolvió vida y competitividad a un equipo prácticamente sentenciado y que su continuidad sería una garantía para afrontar el duro camino de la Serie B. Pero su continuidad está amenazada por el interés de otro club.

Fortaleza acelera para retenerlo

Desde la derrota ante Botafogo, la directiva activó conversaciones para ofrecerle continuidad en 2026. El plan incluye respaldo institucional, un armado de plantel competitivo y la posibilidad de sostener la base que mejor funcionó durante la recuperación. La visión interna es clara: Palermo es el técnico ideal para devolver al club a la Serie A y cortar rápidamente la estadía en el ascenso.

En Fortaleza creen que, con tiempo de trabajo, refuerzos apuntados y pretemporada completa, el DT podría potenciar aún más lo que mostró en el corto período de 2025.

Remo irrumpe y mete presión: el ascendido quiere a Palermo

Sin embargo, mientras Fortaleza mueve fichas, según TyC Sports apareció un protagonista inesperado: Remo, uno de los equipos recientemente ascendidos al Brasileirao, que ya inició contactos para conocer la disponibilidad del entrenador y tentarlo para que siga trabajando en el Brasileirao.

El club del Norte brasileño atraviesa un momento histórico: regresó a la Serie A tras 32 años, luego de finalizar 4º en la Serie B 2025. Ese ascenso inesperado volvió a poner a la institución en el mapa futbolístico del país, impulsado por un crecimiento deportivo y económico que pretende sostener en 2026.

Con ese impulso, Remo busca un entrenador de jerarquía, con liderazgo, carácter y experiencia internacional para afrontar la exigencia del Brasileirao. En ese escenario, el nombre del "Titán" surgió de inmediato como prioridad, debido a la gran campaña en números que tuvo en Fortaleza.

Qué decisión tomará Palermo

El propio Palermo, según reconstrucciones mediáticas y lo publicado por TyC Sports, aún no tiene su decisión tomada. Tras un cierre de año intenso, necesita evaluar contexto, condiciones de trabajo, planteles, objetivos y, sobre todo, el punto de partida que le ofrece cada proyecto. Quedarse podría reforzar su imagen como constructor de procesos, mientras que irse podría reposicionarlo como técnico de primera línea en Brasil.

Los números de Palermo como DT de Fortaleza