La emocionante arenga de Martín Palermo en Fortaleza de Brasil: "Familias".

Pocos días después de su llegada a Fortaleza de Brasil, Martín Palermo fue noticia en uno de los partidos más importantes del año para su equipo. El "Titán", ídolo de Boca Juniors y campeón con Olimpia de Paraguay como DT, tiene la difícil tarea de salvar del descenso a sus dirigidos y el panorama no es para nada alentador. Sin embargo, poco antes del cruce vital contra Vitória, el exdelantero fue protagonista por un hecho que rápidamente se hizo viral.

El pasado sábado 13 de septiembre recibieron en el Estadio Governador Plácido Aderaldo Castelo a uno de los rivales directos con el objetivo de sumar de a tres para cortar la distancia en la tabla. Es que sólo acumulan 18 unidades -a 5 del Santos que hoy se quedaría en Primera-, están penúltimos a 15 jornadas del final y necesitan resurgir en el certamen. En su debut en la institución, Palermo llevó a cabo una emocionante arenga, cuyo video apareció en las redes pocas horas más tarde del triunfo por 2 a 0 por la fecha 23 del Brasileirao.

La arenga viral de Palermo para el plantel de Fortaleza

"Es un momento especial. Todos, de la manera que trabajaron, lo hicieron de una buena forma, de calidad y queriendo hacer lo mejor cada día. Nadie cabeza baja, no quiero ver a nadie cuando erra o falla... no pasa nada. Ahora, nuestros compañeros tienen que estar ahí para apoyar, para acompañar, para decir 'siga, siga, para adelante', con convicción, seguridad y confianza", esbozó Martín en la previa del encuentro que sus dirigidos ganaron para soñar con la permanencia en la máxima categoría.

"Ustedes dijeron, este no es momento en el que merecen estar. Entre todos tenemos que sacar el equipo adelante, falta mucho. Es hoy, no pensemos en lo que va a venir. Trabajemos para sacar adelante este partido ¿Está claro?. Para nosotros la entrega es total, dar lo mejor de cada uno. Y lo más importante, que esto sea para nosotros y su familia, los que más sufren por este momento. Para eso tenemos que luchar hoy, pelear todos juntos para mañana disfrutar con la familia", agregó el exjugador de Boca con respecto a lo hecho, lo que se viene y el rol que cumplen los allegados a sus futbolistas.

Lo que se viene para Fortaleza en el Brasileirao, después del debut con triunfo de Palermo

Fecha 24 - Palmeiras vs. Fortaleza - sábado 20 de septiembre a las 21 horas.

Fecha 25 - Fortaleza vs. Sport Recife - sábado 27 de septiembre a las 16 horas.

Fecha 26 - Fortaleza vs. San Pablo - jueves 2 de octubre a las 19.30 horas.

Fecha 27 - Juventude vs. Fortaleza - domingo 5 de octubre a las 18.30 horas.

Cómo está la tabla del Brasileirao en la zona de descenso

15 - Vasco Da Gama - 23 puntos (-1 de diferencia de gol con 22 partidos jugados).

16 - Santos - 23 puntos (-11 de diferencia de gol con 22 partidos jugados).

17 - Vitória - 22 puntos (-15 de diferencia de gol con 23 partidos jugados). - Descendería.

18 - Juventude - 21 puntos (-24 de diferencia de gol con 22 partidos jugados). - Descendería.

19 - Fortaleza - 18 puntos (-12 de diferencia de gol con 22 partidos jugados). - Descendería.

20 - Sport Recife - 11 puntos (-19 de diferencia de gol con 21 partidos jugados). - Descendería.

Los números de Palermo como DT